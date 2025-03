Führender britischer KI-Anbieter beschleunigt Wachstumspläne, während er eine Bewertung von 2,6 Mrd. USD erreicht

Die Finanzierung wird für die Entwicklung neuer Initiativen, die Stärkung der Plattforminnovation von Quantexa und die Förderung des weiteren Wachstums in Nordamerika verwendet

LONDON und NEW YORK, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence ("DI")-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Investitionsrunde der Serie F in Höhe von 175 Mio. USD abgeschlossen hat, die von Teachers' Venture Growth ("TVG") angeführt wurde.

In der jüngsten Finanzierungsrunde wird das britische Technologieunternehmen mit 2,6 Mrd. USD bewertet. Dieser Meilenstein treibt den Fortschritt von Quantexa bei der Erfüllung seiner Mission voran, Unternehmen und Regierungsbehörden in verschiedenen Märkten dabei zu helfen, im Wettlauf um KI-gesteuerte DI an der Spitze zu bleiben.

Die Runde wurde von TVG angeführt, das Teil des internationalen Investors Ontario Teachers' Pension Plan mit einem Kapital von 255 Mrd. CAD ist, wobei bestehende Investoren, darunter British Patient Capital, teilnahmen. * Im Rahmen dieser Finanzierung wird Ara Yeromian, Managing Director von TVG, dem Verwaltungsrat von Quantexa beitreten, dem auch Vertreter bestehender Investoren (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC und HSBC) angehören.

Nach dieser Investitionsrunde wird Quantexa seine Bemühungen zur Innovation der Plattform verstärken, um die Erfahrungen für bestehende Kunden zu verbessern, neue Partnerschaften und Allianzen zu schaffen, seine Präsenz in Nordamerika zu vertiefen und ausgewählte F&Ü-Möglichkeiten zu verfolgen. TVG wird sein Fachwissen bei der erfolgreichen Skalierung wachstumsstarker KI- und Softwareunternehmen sowie sein umfangreiches Netzwerk nutzen, um die strategischen internationalen Expansions- und Wachstumspläne von Quantexa zu unterstützen.

Diese Investition der Serie F erfolgt nur wenige Monate, nachdem Quantexa den Centaur-Status erreicht hat und sich damit einer Elite-Gruppe von SaaS-Unternehmen anschließt, die für das Überschreiten eines jährlich wiederkehrenden Umsatzes von 100 Mio. USD anerkannt sind.

Avid Larizadeh Duggan, Senior Managing Director und Head of TVG für den EMEA-Raum, dazu: "Unternehmen müssen heute vertrauenswürdige Datengrundlagen schaffen, um eine durch KI verbesserte Entscheidungsfindung zu ermöglichen und so eine reale Wirkung zu erzielen. Quantexa revolutioniert die Art und Weise, wie sie dies tun. Bei TVG investieren wir in wachstumsstarke, bahnbrechende Unternehmen, die von visionären Führungskräften geleitet werden und weltweit etwas bewirken. Die beeindruckende Erfolgsbilanz von Quantexa, die Erweiterung des Kundenstamms und der mutige Ansatz bei der Daten- und KI-Innovation machen das Unternehmen zu einer natürlichen Ergänzung unseres Portfolios. Wir freuen uns, Herrn Marria und sein Weltklasse-Team dabei zu unterstützen, das Unternehmen international zu skalieren, während es weiterhin branchenführenden Organisationen dabei hilft, KI-gestützte Entscheidungsfindung mit Zuversicht zu nutzen."

Der nächste Schritt für einen der am schnellsten aufsteigenden Akteure im Bereich KI

Während Quantexa daran arbeitet, seine Führungsposition in der Kategorie DI weiter zu festigen, beschleunigt das Unternehmen seine Microsoft-Partnerschaft und bringt über den Azure Marketplace eine KI-gestützte Arbeitslast für Microsoft Fabric und eine Cloud-native AML-Lösung für US-amerikanische Banken des Mittelstands auf den Markt. Darüber hinaus erweitert Quantexa seine Geschäftseinheit für den öffentlichen Sektor, um der wachsenden globalen Nachfrage gerecht zu werden, und unterstützt Regierungsbehörden dabei, strukturierte und unstrukturierte Daten zu nutzen, um KI sicher in einer Reihe von Anwendungsfällen einzusetzen.

Das schnelle Wachstum von Quantexa unterstreicht die Nachfrage nach seiner DI-Plattform, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei unterstützt, KI- und Dateninitiativen schneller und erfolgreicher zu skalieren. Mit einem Anstieg der Lizenzeinnahmen um fast 40 % und 23 neuen Kunden, die im Jahr 2024 hinzukamen, erstreckt sich die Reichweite von Quantexa nun über Finanzdienstleistungen hinaus und umfasst Einnahmen aus Versicherungen, TMTE und dem öffentlichen Sektor. Das Unternehmen verfügt über eine wachsende globale Präsenz mit 16 Niederlassungen und mehr als 800 Mitarbeitern.

Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa, dazu: "KI ist eine für unsere Generation einzigartige Technologie, die Branchen transformiert, Abläufe neu definiert und völlig neue Prozesse schafft. Vom ersten Tag an stand Quantexa an vorderster Front dieser Revolution und half Unternehmen dabei, vertrauenswürdige, kuratierte Daten zu erstellen, um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen. Diese jüngste Investition spiegelt wider, dass Investoren unsere Vision annehmen und sich verpflichten, sich uns auf unserem Weg anzuschließen, während wir Innovationen und Plattformbereitstellungen beschleunigen und den Wert, den wir unseren Kunden und dem breiteren Ökosystem bieten, steigern. Mit der anhaltenden Unterstützung unserer Investoren, zu denen jetzt auch TVG gehört, sind wir bereit, die Grenzen der KI zu erweitern, indem wir die Macht vertrauenswürdigerDaten nutzen und unsere Führungsposition in diesem sich schnell entwickelnden Umfeld stärken."

* Die Berufung von Ara Yeromian in den Verwaltungsrat von Quantexa unterliegt der behördlichen Genehmigung.

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Organisationen in die Lage zu versetzen, fundierte operative Entscheidungen auf der Grundlage von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der KI hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen dabei, verborgene Risiken und neue Chancen zu erkennen, indem isolierte Daten vereinheitlicht und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource umgewandelt werden. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Platform von Quantexa ergab, dass die Kunden in drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute über 800 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.comoder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Teachers' Venture Growth

Teachers' Venture Growth (TVG) konzentriert sich auf späte Risikokapital- und Wachstumsbeteiligungen an innovativen Technologieunternehmen weltweit. Wir arbeiten mit Gründern zusammen, die mutige Ziele verfolgen und ihr Produktangebot erweitern, geografisch expandieren und Marktführer werden möchten. Wir setzen auf langfristiges Denken und aktives Investieren, um bessere Unternehmen und eine bessere Welt aufzubauen. Wir denken global und handeln lokal durch unsere direkte Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien.

TVG ist Teil des Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers'), einem globalen Investor mit einem Nettovermögen von 255,8 Mrd. CAD (Stand: 30. Juni 2024). Wir investieren in mehr als 50 Ländern in eine breite Palette von Vermögenswerten, darunter öffentliche und private Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Kredite, Rohstoffe, natürliche Ressourcen, Infrastruktur, Immobilien und Wachstumskapital, um 340.000 berufstätigen Mitgliedern und Rentnern ein Ruhestandseinkommen zu sichern.

Unsere mehr als 450 Investmentexperten sind in den wichtigsten Finanzzentren der Welt tätig und verfügen über umfassende Fachkenntnisse in einer Vielzahl von Sektoren und Branchen. Wir sind ein vollständig finanzierter Pensionsplan mit festgelegten Leistungen und haben seit der Gründung des Plans im Jahr 1990 eine jährliche Netto-Gesamtrendite von 9,3 % erzielt. Bei Ontario Teachers' investieren wir nicht nur, um eine Rendite zu erzielen, sondern wir investieren, um eine bessere Zukunft für die Lehrer, denen wir dienen, die Unternehmen, die wir unterstützen, und die Welt, in der wir leben, zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter otpp.com/teachersventuregrowthund folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienanfragen

Kontakt: Stephanie Crisp, Director and Growth Tech Lead, Fight or Flight

E-Mail: Quantexa@fightorflight.com

Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing??

Tel.: +1 609 502 6889??

E-Mail: adamjaffe@quantexa.com???

- oder -??

RapidResponse@quantexa.com?

Teachers' Venture Growth

Kekst CNC

otpp@kekstcnc.com

Alisha Prakash

media@otpp.com