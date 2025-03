The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2025ISIN NameCA85284P2017 STAMPER OIL+GAS CORP.AU0000305724 ARCADIUM LITHIUM CDI/1CA70437C1095 PAYFARE INC.GB00BNYKJJ86 MERIT GROUP PLC LS -,28IL0011948283 OCEANSIX FUT.PATHS CD-,01JE00BM9HZ112 ARCADIUM LITHIUM PLC ON