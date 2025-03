© Foto: stadtratte - stadtratte/Shotshop

Trumps Wiederwahl hat deutlich gemacht: Europa muss aufrüsten und kann sich nicht mehr blind auf die USA verlassen. Das hat zu einem Boom bei Rüstungsaktien und Defense-ETFs geführt. Was steckt hinter NATO-ETFs?Es war ein Schock für Europa, als US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina erklärte, er werde Länder, die ihre Verteidigungsausgaben nicht bezahlen, nicht vor Russland schützen. Mehr noch: Er werde Russland "sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen." Sogar den größten Pazifisten in Europa sollte heute klar sein: Mit Donald Trumps zweiter Amtszeit endet die transatlantische Sicherheitsgarantie - Europa …