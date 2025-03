Nach einer Verdoppelung des Wachstums auf über 200.000 inspizierte Anlagen in 80 Ländern 2024 beschleunigt Zeitview die Investitionen in Insights, seine Visual-AI-Plattform

Climate Investment führt die Kapitalbeschaffung an, mit Beteiligung bestehender Investoren

Die Plattform von Zeitview bedient mehrere Infrastrukturkategorien, darunter Solar, Wind, Versorgungsunternehmen, Immobilien und Telekommunikation

Zeitview, der Marktführer im Bereich visuelle KI für kritische Infrastrukturen, kündigt eine Kapitalerhöhung von 60 Millionen US-Dollar an, die von Climate Investment angeführt wird und an der die derzeitigen Investoren Valor Equity Partners, Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures, Hearst Ventures und Y Combinator beteiligt sind.

Als Marktführer im Bereich der visuellen KI für kritische Infrastrukturen verbessert die Software von Zeitview die Inspektionszeiten und -kosten und bewältigt gleichzeitig die Herausforderungen, die sich aus dem Fachkräftemangel und der erhöhten Inspektionshäufigkeit ergeben. Im Gegensatz zu Lösungsanbietern, die sich auf einzelne Anlageklassen konzentrieren, bedient die Plattform von Zeitview mehrere Kategorien kritischer Infrastrukturen, darunter Solar-, Wind-, Versorgungs-, Immobilien- und Telekommunikationsanlagen, sodass sie für Eigentümer von Anlagen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, ein einziger Partner sein kann.

"Die kritische Infrastruktur, die die Weltwirtschaft antreibt, sieht sich einer perfekten Kombination aus zunehmender Gefahr, Belastung und Kosten gegenüber", so Dan Burton, Gründer und CEO von Zeitview. "Zeitview hilft den größten Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur, katastrophale Ausfälle zu verhindern, Risiken zu bewerten und vorherzusagen und Wartungsausgaben zu priorisieren."

"Mit diesem Kapital wird Zeitview die Entwicklung von Visual AI beschleunigen, die sofortig, vorausschauend und unbegrenzt ist", sagte Burton, "und die Investitionen in unsere Softwareplattform Insights erhöhen, um unsere Kunden bei ihren kritischen Infrastrukturanlagen während ihres gesamten Lebenszyklus überall auf der Welt zu unterstützen."

Patrick Yip, Geschäftsführer und Leiter von Growth Equity bei Climate Investment, sagte: "Climate Investment investiert in führende, differenzierte Dekarbonisierungstechnologien mit branchenübergreifender Anwendung in energieintensiven Industrien. Wir freuen uns, Zeitview in diese Gruppe aufzunehmen, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Die Investition wird dazu beitragen, die Bereitstellung der Plattform von Zeitview in den aktuellen Infrastrukturkategorien zu beschleunigen und gleichzeitig die Expansion in neue Märkte durch das einzigartige globale Investorennetzwerk von Climate Investment zu ermöglichen, von denen viele bereits Kunden sind."

"Infrastruktureigentümer, -betreiber und -hersteller benötigen Inspektionslösungen, die ihr gesamtes Portfolio abdecken können über mehrere Anlagentypen hinweg, weltweit einsetzbar sind und den gesamten Lebenszyklus der Anlagen unterstützen", so Mike Bishop, Investment Director bei Climate Investment, der dem Vorstand von Zeitview beitreten wird. "Zeitview geht diesen Bedarf auf einzigartige Weise durch seine visuelle Datenplattform an, die Analysen mit fundiertem Fachwissen kombiniert, um bessere, schnellere und kostengünstigere Lösungen für das Anlagenmanagement zu liefern."

Da die weltweite Nachfrage nach zuverlässiger Energie-, Kommunikations- und Anlageninfrastruktur in einer zunehmend volatilen und katastrophengefährdeten Welt steigt, hat es sich Zeitview zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mit visueller KI auszustatten, um die Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Anlagen zu verbessern. Nachdem Zeitview die Anzahl der Infrastrukturinspektionen 2024 auf 200.000 Anlagen in 80 Ländern mehr als verdoppelt hat, hat das Unternehmen bewiesen, dass es in der Lage ist, die umfangreichsten Portfolios kritischer Infrastrukturanlagen zu verwalten.

Zeitview ist Marktführer im Bereich Visual AI für kritische Infrastrukturen. Mit über 200.000 inspizierten Anlagen in 80 Ländern im Jahr 2024 unterstützt Zeitview die größten Unternehmen im Bereich kritischer Infrastrukturen dabei, katastrophale Ausfälle zu verhindern, Risiken zu bewerten und vorherzusagen sowie Wartungsausgaben zu priorisieren.

Climate Investment (CI) ist ein unabhängig geführter Spezialinvestor, der sich auf die Förderung der industriellen Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen stellt innovativen Unternehmen und Partnern mit großen Unternehmen, Regierungen und gemeinnützigen Organisationen Eigenkapital in der Frühphase bis hin zum Wachstum zur Verfügung, um ihre Marktakzeptanz und Wirkung zu steigern. CI ist seit 2017 operativ tätig und hat in über 40 Klimatechnologieunternehmen in den Bereichen Energie, Transport, Gebäude und Industrie investiert, die im Zeitraum 2019-2023 zusammen eine kumulative Reduzierung der Treibhausgase um 95 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent erzielt haben.

Climate Investment wurde von Mitgliedsunternehmen der Oil Gas Climate Initiative ("OGCI") gegründet. Sie haben in Climate-Investment-Fonds investiert und viele der Portfolio-Innovationen eingesetzt, um deren frühe kommerzielle Entwicklung zu unterstützen. Besuchen Sie www.climateinvestment.com

