Wenn Friedrich Merz es wirklich schafft, den Schulden-Tsunami durch den Bundestag zu bringen, ist das für den Euro der Anfang vom Ende: kein Zufall, dass die Kapitalmarkt-Zinsen in Deutschland so stark steigen wie seit 1990 (also seit der Wiedervereinigung) nicht mehr: Geld wird also rapide teurer (das hat Folgen für alle Konsumenten-Kredite, vor allem für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...