Krypto News: Kryptowährungen erholen sich wieder - kommt jetzt die Frühjahrsrallye?

Nach turbulenten Wochen herrscht heute auf dem Kryptomarkt wieder so etwas wie vorsichtig positiver Optimismus. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um 2,36 % und auch der Fear and Greed Index kletterte wieder auf 25. Das ist zwar immer noch Fear, aber das Barometer klettert damit zumindest wieder Richtung "Neutral".

Die Leitwährung Bitcoin kletterte in den letzten 24 Stunden um 1,77 % nach oben und notiert derzeit bei 89.700 US-Dollar. Auf Wochensicht legte der BTC 5,97 % zu. Der Überraschungssieger diese Woche bei den Kurszuwächsen ist allerdings Cardano. ADA legte auf Wochensicht durchaus beeindruckende 53 % zu. In den letzten 24 Stunden kletterte der Coin um 5,37 % nach oben. Momentan kostet ein ADA 0,9883 US-Dollar.

Kommt jetzt die lang ersehnte Frühjahrsrallye?

Am 20. März ist der kalendarische Frühlingsanfang. Da wäre es doch passend, wenn es mit steigenden Temperaturen auch mit den Kryptokursen wieder steil bergauf gehen würde. Ob die Frühjahrsrallye jetzt kommt oder nicht, kann nicht genau prognostiziert werden. Die Bitcoin Dominanz, die derzeit auf 60 steht, spricht eigentlich gegen eine Altcoin Rallye. Ein großer Teil des Kapitals ist also derzeit in Bitcoin gebunden und die Altcoins haben in einer solchen Phase oft mit weniger Kapitalzuflüssen zu kämpfen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es im Frühjahr schon öfter bullische Kursanstiege gab, beispielsweise 2019 und 2023. Dann fand ja im Jahr 2024 das Bitcoin Halving statt, genauer gesagt im April. Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, dann müsste die Altcoin-Season eigentlich Mitte 2025 starten.

Dazu kommt, dass die Investoren und Trader, wie oben erwähnt, wieder optimistischer sind, da der US-Präsident eine strategische Kryptoreserve angekündigt hat. Am kommenden Freitag soll diesbezüglich ein Treffen im Weißen Haus stattfinden.

BTC Bull knackt die 3 Millionen Dollar Marke

Ob die strategische Kryptoreserve kommt oder nicht, bleibt aktuell ebenfalls offen. Was aber nicht offen bleibt, ist die Tatsache, dass das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token über 3 Millionen US-Dollar mit seinem Presale eingesammelt hat. Meme-Coins gehörten im vergangenen Jahr zu den großen Gewinnern - und es könnte durchaus sein, dass sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzt. BTCBULL ist ein Meme-Coin mit einer ganz besonderen Utility, denn die Entwickler haben den Token eng mit der Kursentwicklung des Bitcoins verknüpft.

Der Meme-Coin mit den Bitcoin Airdrops

Knackt der Bitcoin gewisse Kursziele, beispielsweise 150.000 US-Dollar, gibt es bei BTC Bull Token Airdrops mit echten Bitcoin. Die Höhe des Airdrops richtet sich nach den BTCBULL, die sich im Wallet des Inhabers befinden. Außerdem hat der Coin einen eingebauten Burningmechanismus, der ebenfalls ausgelöst wird, wenn der BTC gewisse Meilensteine erreicht. Das erste Burning findet bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 US-Dollar statt. Durch das Verbrennen werden die Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann.

BTC Bull Token Presale und Staking

BTC Bull Token kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Dafür muss man einfach eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002395 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. On top hat der BTCBULL auch eine Stakingfunktion. Derzeit sind 790 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 133 %.

Hier mehr über BTCBULL erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.