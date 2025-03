Xsolla, ein weltweit führender Videospiel-Händler, hat seine branchenführende Webshop-Lösung umfangreich aktualisiert. Der Xsolla Web Shop steht seit über vier Jahren an der Spitze der Branche und unterstützt weltweit über 500 Webshops für verschiedene Spielgenres und -größen. Die innovativen Erweiterungen wurden so konzipiert, dass sie den wachsenden Anforderungen der Entwickler und Herausgeber von Mobilgeräte-Spielen gerecht werden. Ihr Fokus liegt auf der Steigerung des LTV (Lebenszeitwerts) und der Entwicklung einer starken Kundenbindung der Spieler. Verbesserte Personalisierung, optimierte Integrationen, automatisierte regionale Preisgestaltung und Treue-Tools unterstützten den Aufbau von langfristigen Beziehungen zu den Nutzern, die Erhöhung ihres Lebenszeitwerts und die Förderung ihres fortdauernden Engagements.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250305334305/de/

Graphic: Xsolla

Diese leistungsstarken Aktualisierungen sind jetzt für alle Webshop-Nutzer zugänglich und liefern bereits jetzt in der gesamten Branche greifbare Ergebnisse:

Erzielen Sie über 30 LTV-Wachstum im Webshop durch ein anpassbares Treueprogramm, das sich nahtlos in Ihr Webshop-Erlebnis einfügt. Die Funktion Web Shop Loyalty fördert wiederkehrende Käufe, erhöht die Zahlungsfrequenz und verlängert die Lebenszeitdauer der Kunden. Die Spieler verdienen sich Treuepunkte und erhalten exklusiven Zugang zum Loyalty Store. Dies stellt einen Anreiz für ein langfristiges Engagement und fortlaufende Ausgaben im Internet dar.

durch ein anpassbares Treueprogramm, das sich nahtlos in Ihr Webshop-Erlebnis einfügt. Die Funktion Web Shop Loyalty fördert wiederkehrende Käufe, erhöht die Zahlungsfrequenz und verlängert die Lebenszeitdauer der Kunden. Die Spieler verdienen sich Treuepunkte und erhalten exklusiven Zugang zum Loyalty Store. Dies stellt einen Anreiz für ein langfristiges Engagement und fortlaufende Ausgaben im Internet dar. Steigern Sie die Zahlungsabschlussrate um 13 % durch eine automatisierte regionale Preisstaffelung. Entwickler können eine automatisierte Preisgestaltung in USD für eine nahtlose Konvertierung mit einem Klick einstellen, bei der Steuern und Wechselkurse dynamisch berücksichtigt werden. Diese Strategie optimiert die Preisgestaltung so, dass sie an die örtliche Kaufkraft angepasst ist, das Transaktionsvolumen gesteigert wird und die Zahl der abgeschlossenen Zahlungen sich erhöht, wobei manuelle Anpassungen möglich sind.

durch eine automatisierte regionale Preisstaffelung. Entwickler können eine automatisierte Preisgestaltung in USD für eine nahtlose Konvertierung mit einem Klick einstellen, bei der Steuern und Wechselkurse dynamisch berücksichtigt werden. Diese Strategie optimiert die Preisgestaltung so, dass sie an die örtliche Kaufkraft angepasst ist, das Transaktionsvolumen gesteigert wird und die Zahl der abgeschlossenen Zahlungen sich erhöht, wobei manuelle Anpassungen möglich sind. Erzielen Sie eine Steigerung der Webshop-Besuche um 300 % durch die verbesserte Funktionalität der Progressive Web App (PWA). Die Spieler können damit den Webshop direkt zu ihrem Mobilgeräte-Startbildschirm hinzufügen, um mit einem einzigen Klick und ohne wiederholtes Einloggen darauf zuzugreifen.

durch die verbesserte Funktionalität der Progressive Web App (PWA). Die Spieler können damit den Webshop direkt zu ihrem Mobilgeräte-Startbildschirm hinzufügen, um mit einem einzigen Klick und ohne wiederholtes Einloggen darauf zuzugreifen. Steigern Sie den ARPPU (durchschnittlichen Umsatz pro zahlendem Spieler) um mindestens 35 durch die partnerseitige Personalisierung, die es Entwicklern ermöglicht, das Webshop-Erlebnis flexibel und in Echtzeit zu adaptieren. Der Katalog, die Werbeaktionen und die Angebote passen sich dynamisch an die Daten der aktiven Spieler an.

"Xsolla hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des Spielehandels zu verringern und Entwicklern die Möglichkeit zu verschaffen, ihre Monetarisierung zu steigern und zu erweitern", so Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Diese Aktualisierungen des Web Shop zeugen von unserem Ehrgeiz, Lösungen anzubieten, die eine effizientere Verwaltung des Webshops ermöglichen und ein ansprechenderes Spielerlebnis schaffen. Wir sind stolz darauf, Entwickler weiterhin mit Tools unterstützten zu können, die zu messbaren Ergebnissen und substanziellem Wachstum führen."

Der Xsolla Web Shop ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Entwickler von Spielen für Mobilgeräte, die ihre Monetarisierungsstrategien erweitern und das Engagement der Spieler steigern wollen. Durch die Integration von Funktionen wie Katalogverwaltung, LiveOps-Support und individuelle Website-Anpassung hat sich die Lösung als entscheidend für Monetarisierungsstrategien bei der direkten Kundenaktivierung erwiesen. Sie sorgt für eine konstante Kapitalrendite und langfristigen Mehrwert für die Partner.

Um mehr über die neuen Funktionen und darüber zu erfahren, wie Xsolla Web Shop Ihrem Unternehmen zu mehr Wachstum verhelfen kann, besuchen Sie uns unter: xsolla.pro/rws25ws

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Anforderungen der Branche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als Innovationsführer im Handel mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, mit Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und anderen Städten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250305334305/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com