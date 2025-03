Ripple kündigt Unterstützung der National Cryptocurrency Association an

Der XRP-CEO Brad Garlinghouse hat heute den Start der National Cryptocurrency Association (NCA) verkündet. Diese Non-Profit-Organisation wurde nach den ersten Beiträgen offiziell am heutigen Tage gestartet und hat sich das Ziel gesetzt, die Amerikaner besser über Kryptowährungen aufzuklären. Nachdem Donald Trump am Wochenende die strategische Krypto-Reserve der USA bekräftigt hatte, gibt es nun eine weitere Initiative, welche die Krypto-Adoption in den USA voranbringen könnte.

National Cryptocurrency Association soll Krypto-Bildung fördern

Mit der NCA soll den 81% der Amerikaner begegnet werden, welche laut einer Umfrage gerne mehr über Kryptowährungen erfahren wollen. Denn noch immer gibt es eine Wissenslücke, die der Adoption im Wege steht. Die Organisation will Erfolgsberichte von Menschen und Unternehmen teilen, welche schon jetzt von Kryptowährungen profitieren, was wiederum andere motivieren kann.

Außerdem sollen Bildungsmaterialien zur Aufklärung bereitgestellt werden, um etwa die Komplexität zu reduzieren und Fachvokabular leicht zu verstehen. Ratsuchende erhalten Anweisungen und Unterstützung durch Partnerschaften sowie andere Dienste. Auf diese Weise sollen sie sich schneller in der Kryptoindustrie entfalten können. Hier ist wohl insbesondere eine Vermittlung zu Angeboten auf dem XRP Ledger zu erwarten, was auch die Nachfrage nach XRP steigern kann.

Welche Rolle wird Ripple in der Organisation spielen?

Laut der Presseveröffentlichung hat Ripple die NCA mit 50 Mio. USD unterstützt, um Bildung anzubieten, die Aufmerksamkeit zu steigern und auf die positiven Aspekte der Blockchain-Technologie zu verweisen. Trotz dieser finanziellen Unterstützung soll die Organisation unabhängig von Ripple operieren. Neben Brad Garlinghouse hat sich auch Stuart Alderoty, der Leiter der Rechtsabteilung von Ripple, der National Cryptocurrency Association angeschlossen.

Der Ripple-Rechtsexperte fügte hinzu, dass es sich nicht um eine politische Organisation handeln würde und sie für alle offen sei. Dabei soll es keinerlei Rolle spielen, um welches Projekt oder Protokoll es sich handelt. Inwiefern diese Organisation nun wirklich unabhängig ist, bleibt aufgrund der starken Beziehungen zu Ripple zweifelhaft. So besagt auch ein Sprichwort, dass man nichts gegen die Hand tut, welche einen füttert. Eine ähnliche Konstellation könnte hier durch die finanzielle Abhängigkeit und die dadurch ausgeübte Macht auf die NCA gegeben sein.

