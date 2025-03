NEQSOL Holding, eine globale Unternehmensgruppe mit über 25 Millionen Kunden in elf Ländern, konnte heute den erfolgreichen Abschluss der Ausschreibungsverfahren und den Beginn der ersten Bauphase für das transkaspische Glasfaserkabel bekanntgeben. Diese Verbindung ist eine wichtige Komponente des Digital Silk Way-Projekts und wird realisiert in Kooperation mit dem nationalen Telekommunikationsbetreiber Kasachstans, Kazakhtelecom. Das weltweit erste Projekt dieser Art wird ein Backbone-Glasfaserkabel zwischen Europa und Asien durch Aserbaidschan und das Kaspische Meer verlegen und so einen digitalen Telekommunikations-Megakorridor schaffen. AzerTelecom, ein Backbone-Internetanbieter in Aserbaidschan und Portfoliounternehmen der NEQSOL Holding, wird die Durchführung dieses Projekts leiten.

Digital Silk Way, eine weltweit einzigartige Initiative mit einem Auftragswert von über 250 Millionen US-Dollar, wird die Konnektivität verbessern, eine robuste digitale Infrastruktur aufbauen und das Wirtschaftswachstum für Millionen von Menschen fördern. Das transkaspische Kabelprojekt ein strategisch wichtiger Teil dieser Initiative sieht die Verlegung eines 380 km langen Glasfaserkabels entlang des Meeresbodens des Kaspischen Meeres vor, das Sumgait (Aserbaidschan) und Aktau (Kasachstan) verbinden wird. Damit wird die Datenübertragung mit hoher Kapazität ermöglicht, die Geschwindigkeiten von bis zu 400 Terabit pro Sekunde unterstützt.

Yusif Jabbarov, CEO bei NEQSOL Holding, Eigentümer von AzerTelecom und Hauptinvestor der Digital Silk Way-Initiative erklärt: "Die transkaspische Glasfaserleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Digital Silk Way-Projekts, das darauf abzielt, einen digitalen Telekommunikations-Megakorridor einzurichten, der sich über die Gebiete von Aserbaidschan, Georgien, der Türkei, Kasachstan und Turkmenistan erstreckt. Diese dringend benötigte Innovation wird den optimalen und kürzesten Weg für die Datenübertragung mit hoher Bandbreite und minimaler Latenz bereitstellen, die regionale Konnektivität verbessern und das Wirtschaftswachstum dieser Länder beflügeln. Ich bin überaus stolz auf das Team, das diese Umsetzung geleitet und dadurch einen historischen Meilenstein für die gesamte Region gesetzt hat."

Der Bauprozess wird in mehreren Phasen erfolgen: Begutachtung der Küstengebiete und des Meeresbodens, Planung und Fertigung hochwertiger und langlebiger Kabel sowie Transport und Installation der Kabel. AzerTelecom und Kazakhtelecom erwarten den Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2026.

Über NEQSOL Holding

NEQSOL Holding ist eine internationale Unternehmensgruppe, die über 12.000 Mitarbeitende in elf Ländern beschäftigt, darunter in den USA, Großbritannien, Aserbaidschan, der Ukraine, den Niederlanden, Georgien und der Türkei. Die Unternehmensgruppe ist über ihre drei Standorte in Amsterdam, Baku und Kiew tätig und verwaltet Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Energie, Technologie und Baumaterialien. NEQSOL Holding bedient mehr als 25 Millionen Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neqsolholding.com/.

Über AzerTelecom

AzerTelecom ist ein führender Telekommunikationsbetreiber in Aserbaidschan, der Kommunikations-, Digital- und andere Dienste in Großhandelsqualität anbietet. Das Unternehmen ist Teil der Azerconnect Group, die ihrerseits zur NEQSOL Holding gehört einer internationalen Unternehmensgruppe, die sich in verschiedenen Ländern in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Hightech und Bauwesen engagiert.

Über Kazakhtelecom

Kazakhtelecom ist das größte Telekommunikationsunternehmen Kasachstans und hat den Status eines nationalen Telekommunikationsbetreibers. Das Unternehmen bietet Festnetztelefonie, Breitband-Internetzugang, digitales Fernsehen, Mobilkommunikation und andere Telekommunikationsdienste an.

