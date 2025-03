DJ Studie sieht kosteneffiziente Gestaltung von Investition in Klimaneutralität

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Deutschland könnte Investitionen in die Klimaneutralität kosteneffizient gestalten. Laut einer Studie von Forschenden des Kopernikus-Projekts Ariadne ließe sich der Zusatzaufwand der Transformation durch kosteneffizienten Klimaschutz je nach Szenario auf jahresdurchschnittlich 16 bis 26 Milliarden Euro bis zur anvisierten Klimaneutralität im Jahr 2045 begrenzen. Das entspräche 0,4 bis 0,7 Prozent der aktuellen Wirtschaftsleistung. Die Energietransformation biete die Chance, Deutschland und Europa fit für wichtige Zukunftsmärkte zu machen.

"Die Dekarbonisierung, also die Abkehr von Öl, Kohle und Gas, erfordert einen tiefgreifenden Umbau unserer Wirtschaft. Dieser Umbau führt zu jährlichen Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe", sagt Gunnar Luderer, Leiter des Energy Transition Lab am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Vizechef des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts Ariadne. "Aber Brutto-Investitionen sollten nicht mit Netto-Kosten verwechselt werden. Wenn der Umstieg auf innovative und effiziente Technologien konsequent fortgeführt wird und diese intelligent vernetzt werden, ergeben sich hohe Einsparungen bei fossiler Energie."

Durch den Übergang in ein moderneres und effizienteres Energiesystem verringerten sich die hohen laufenden Brennstoff-Ausgaben. Und die von Deutschland verursachten Klimaschadenskosten der Jahre 2025 bis 2045 würden dadurch mehr als halbiert, so die Studie.

In ihrer Untersuchung verglichen die Forschenden verschiedene Szenarien, die sich im Wasserstoffbedarf, im Grad der direkten Nutzung von Strom und in der generellen Höhe der Energienachfrage unterscheiden.

Brutto, also wenn die Einsparung bei fossilen Energieträgern noch nicht gegengerechnet wird, führt die Energiewende zu Investitionen von jahresdurchschnittlich 116 bis 131 Milliarden Euro bis 2045 für erneuerbare Energien, Energienetze, energetische Sanierung und die Elektrifizierung von Industrieproduktion, Gebäudewärme und Straßenverkehr. Davon würden 95 Milliarden bereits durch bis heute beschlossene Maßnahmen induziert. Ein Großteil der Investitionen werde aus privaten Mitteln finanziert werden, der Staat werde vor allem bei Infrastruktur, bei der Markteinführung neuer CO2-neutraler Technologien und zur Minderung von Mehrbelastungen bei den privaten Haushalten eine Rolle spielen, so die Untersuchung.

