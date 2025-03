Aktuell gibt es an den Märkten düstere Vorzeichen, die auf eine deutliche Korrektur bei Aktien hinweisen könnten. Besonders am Freitag droht es, sehr brisant für die Märkte zu werden. Das sollten Anleger jetzt unbedingt wissen. Die Märkte befinden sich aktuell in einem volatilen Hin und Her zwischen Zukunftshoffnungen, Zollankündigungen und Rezessionsängsten. Glaubt man den Experten und schaut auf die aktuellen Aktionen der Händler, so könnte sich ...

