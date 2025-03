DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. März

=== *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz, 11:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 10:45 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 07:30 DE/Dürr AG, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Dezember *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: k.A. zuvor: 45,00% *** 12:30 EU/Europäischer Rat, EU-Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs mit Bundeskanzler Scholz *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone Einlagensatz PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,75% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 242.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -128,7 Mrd USD zuvor: -98,4 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 1. Veröff.: +1,2% gg Vq 3. Quartal: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,0% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: 3. Quartal: +0,5% gg Vq *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis *** 21:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei CFO-Summit des WSJ 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q *** - US/US-Finanzminister Bessent, Teilnahme an Veranstaltung der New York Fed ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

