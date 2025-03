EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PALFINGER AG: PALFINGER 2024 mit zweitbestem Geschäftsjahr und positivem Ausblick auf 2025



06.03.2025 / 07:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Bergheim, Österreich am 6. März 2025



PALFINGER 2024 mit zweitbestem Geschäftsjahr und positivem Ausblick auf 2025

Umsatz von EUR 2,36 Mrd., EBIT von EUR 185,6 Mio. und Konzernergebnis von EUR 100,0 Mio.

Hohe Resilienz dank breiter Diversifikation der Branchen und Regionen

Zweithöchster Dividendenvorschlag seit Börsegang 1999: EUR 0,90 je Aktie

in Mio. EUR 2022 2023 2024 % Umsatz 2.226,2 2.445,9 2.359,8 -3,5 % EBITDA 229,6 302,9 277,0 -8,6 % EBIT 150,4 210,2 185,6 -11,7 % EBIT-Marge in % 6,8 8,6 7,9 - Konzernergebnis 71,4 107,7 100,0 -7,1 % Mitarbeitende 1) 12.210 12.728 12.358 1) - Dividende in EUR 2) 0,77 1,05 0,90 2) - 1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne überlassene Arbeitskräfte angegeben.

2) Vorschlag an die Hauptversammlung

Die PALFINGER AG blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 2024 wurde ein Umsatz von EUR 2,36 Mrd. und ein operatives Ergebnis von EUR 185,6 Mio. erzielt.

Die gezielte Reduzierung des Working Capital zum Jahresende generierte einen starken Free Cash-Flow von EUR 119,5 Mio. und ermöglichte eine weitere Senkung der Nettofinanzverschuldung.



Diversifikation als Stabilitätsfaktor

Das Unternehmen ist als globaler Champion ausgezeichnet aufgestellt, regional diversifiziert und mit einem breiten Produktportfolio erfolgreich. Das Prinzip "In der Region für die Region" stärkt PALFINGERs Resilienz bei Währungsschwankungen, Handelsbarrieren und Lieferkettenproblemen.



"Die Branchen Entsorgung & Recycling, Forstwirtschaft, öffentlicher Sektor, Marine aber auch Transport & Logistik gewinnen immer mehr an Bedeutung und waren im Jahr 2024 bereits für 65% des Umsatzes verantwortlich. Diese Diversifikation war ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des vergangenen Jahres", so Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG.



In den internationalen Märkten zeigte sich eine differenzierte Entwicklung: In NAM hielt sich die Investitionsbereitschaft aufgrund der Präsidentschaftswahl im November zurück, was die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte dämpfte. Gleichzeitig wurde die Lieferantenstruktur in Mexiko ausgebaut, um sich auf ein zukünftiges Wachstum in NAM vorzubereiten und die Kostenstruktur weiter zu optimieren.



Dank der guten Auftragseingänge in LATAM wurden in Brasilien und Argentinien die Kapazitäten erhöht. Während in China keine Erholung in Sicht ist, kristallisiert sich Indien als wichtiger Zukunftsmarkt in APAC heraus. Um die Marktpräsenz und Kundenbindung in dieser Region zu stärken, wird in Indien ein neues Montagewerk errichtet, in das mehr als EUR 25 Mio. investiert und rund 180 Mitarbeitende beschäftigt werden. Der Fokus wird auf der Montage von Ladekranen, Hakengeräten und Hubarbeitsbühnen liegen. Bis 2030 wird in der Region APAC ein Umsatz von EUR 300 Mio. angestrebt.



Im Bereich Marine hat sich die Profitabilität deutlich verbessert. Aufträge bei Offshore-Windparkprojekten in Taiwan und Japan trugen zum Gesamterfolg bei. Die Produktionskapazitäten in Löbau, Deutschland, wurden modernisiert und erweitert, am neuen Standort Niš, Serbien, erfolgte der Produktionsstart. Dank starker Zuwächse im Marine- und Ladebordwand-Geschäft konnten die EBIT-Rückgänge in der EMEA-Region großteils kompensiert werden.



Starkes viertes Quartal in EMEA gibt Zuversicht

Im vierten Quartal 2024 zeigte sich ein Anstieg der Auftragseingänge, insbesondere in den EMEA-Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Skandinavien.



Innovation als treibende Kraft

Mit einer Forschungsquote von 4,2 Prozent zählt PALFINGER zu den forschungsaktivsten Unternehmen Österreichs. 700 Mitarbeitende an 24 Standorten arbeiten an integrierter Forschung und Entwicklung, um die technologische Führung weiter auszubauen. Die Digitalisierung der gesamten Produktpalette steht weiterhin im Fokus.



Lifting Positive Impact

Bei PALFINGER ist Nachhaltigkeit Teil der DNA und mit Lifting Positive Impact fester Bestandteil der strategischen Programme. Es wurde bereits viel erreicht: Unter anderem konnten die CO2-Emissionen um 17,6 %1) gesenkt und die Arbeitssicherheit verbessert werden.



25 Jahre Börse Jubiläum

2024 feierte PALFINGER sein 25-jähriges Jubiläum an der Wiener Börse. Seit dem Börsengang hat sich der Aktienkurs mehr als vervierfacht. Dies unterstreicht die nachhaltige Wachstumsstrategie des Unternehmens eindrucksvoll. Erfreulich ist auch die Kursentwicklung seit dem Jahresanfang 2025. Die PALFINGER Aktie hat sich stärker als der Leitindex ATX entwickelt.



Ausblick 2025

Die Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten erholen sich bereits, dies sollte sich ab dem 2. Quartal auch in der Ergebnisentwicklung positiv auswirken. Das Management geht von einer weiteren Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds aus. Im 2. Halbjahr 2025 wird eine wesentliche Kompensation des Ergebnisrückgangs im 1. Halbjahr und damit ein gutes Gesamtjahr 2025 erwartet.



PALFINGER strebt bis 2027 eine deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität an: einen Umsatz von EUR 2,7 Mrd., eine EBIT-Marge von 10 Prozent und einen Return on Capital Employed von über 12 Prozent.



PALFINGERs Wachstumskurs der letzten 25 Jahre wird auch zukünftig fortgesetzt.









Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2024 der PALFINGER AG: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen



Hier finden Sie das begleitende Magazin "Beauty of Transformation" des Geschäftsberichts 2024 der PALFINGER AG: https://www.palfinger.com/magazin







1) Die Emissionswerte wurden rückwirkend für die Vorjahre korrigiert (Erhöhung der Emissionen 2023 um 4.782 t CO2e). Ein Standort konnte den Bezug von erneuerbarer Energie in den Vorjahren nicht nachweisen. 2024 konnte dieser Standort erneuerbare Energie beziehen und somit deutlich zur Emissionsreduktion beitragen (-12,4%). Darüber hinaus konnte eine Emissionsreduktion von -5,2% aus anderen Maßnahmen erreicht werden.



+++



ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweit flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2024 einen Umsatz von EUR 2,36 Mrd.



