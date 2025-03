ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

ALSO wird Europas grösster Technologieanbieter - Ausbau der Nr. 1 Position als indirekter Cloud-Anbieter in EMEA



06.03.2025 / 06:58 CET/CEST





Emmen, Schweiz, 6. März 2025 PRESSEMITTEILUNG





ALSO wird Europas grösster Technologieanbieter

Ausbau der Nr. 1 Position als indirekter Cloud-Anbieter in EMEA

Nach einem rekordschnellen Abschluss nach der Fusionsfreigabe werden die Finanzen von ALSO und Westcoast ab dem 1. März 2025 konsolidiert, wodurch ein pro-forma Umsatz von über 15 Milliarden Euro erzielt wird.

Der Kaufpreis entspricht einem EBITDA-Multiple von ca. 6, wobei ein Viertel des Gesamtbetrages in ALSO-Aktien bezahlt wurde. Diese Aktien wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022-2023 zu einem Durchschnittspreis von CHF 172 erworben und notieren nun bei CHF 276. Der Baranteil des Kaufpreises wurde vollumfänglich aus bestehenden Reserven und ohne Fremdfinanzierung bezahlt. Auch nach dieser Transaktion und dem angekündigten Aktienrückkauf verfügt ALSO über weitere Cash-Reserven sowie bereits vorhandene Kreditfazilitäten für zukünftiges Wachstum.

Mit einem EBITDA von €73 Millionen im Jahr 2024 ist das Geschäft für ALSO wertsteigernd. Das Unternehmen ist Marktführer in der Region und verfügt über eine dominante Position im britischen und irischen Distributionsmarkt mit Niederlassungen in England, Schottland, Wales, Irland und Frankreich. Zusätzlicher Wert wird geschaffen durch:

Kundenstamm: Vergrösserung der Reichweite in Grossbritannien über den Webshop von ALSO

Cloud: Erhöhung der Zahl der Unique User und Monetarisierung in Grossbritannien

Digitale Plattformen: Entwicklung von IoT, Cybersicherheit, Virtualisierung und KI

Frankreich: Integration des Geschäftsbetriebs, wodurch der lokale Umsatz von ALSO um 40 % gesteigert wird.

Operative Exzellenz: Harmonisierung von Best-in-Class-Systemen und Prozessen

Die Zusammenführung dieser erfolgreichen Geschäftsbereiche wird von einem ausgewogenen Lenkungsausschuss koordiniert, dem leitende Manager und erfahrene internationale Projektteams angehören. Die Integration wird sich über mehrere Jahre erstrecken, wobei die einzelnen Themen entsprechend ihrem Rentabilitätspotenzial priorisiert werden.

Joe Hemani wird nicht nur ein wichtiger Aktionär von ALSO sein, sondern auch weiterhin in der Branche aktiv bleiben und Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen halten, unter anderem an einem Reseller-Geschäft, einem Gaming-Unternehmen und einem Value-Add-Distributor im Telekommunikationsbereich. Die Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen soll weiter intensiviert werden, um zusätzliches Potenzial zu erschliessen.

Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

Investor Relations

E-Mail: kilian.maier@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 570 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com .



Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

