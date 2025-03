Anzeige / Werbung

Künstliche Intelligenz - jetzt geht es im Medizinbereich so richtig los!

Neben vielen anderen Anwendungsbereichen revolutionieren Big Data und Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen die Optimierung klinischer Phasen in der Medikamentenzulassung, indem sie Prozesse beschleunigen, Kosten senken und die Erfolgsquote deutlich erhöhen. Denn KI kann große Datenmengen aus elektronischen Gesundheitsakten, Genomdaten und Patientenregistern analysieren, um geeignete Teilnehmer für klinische Studien schneller und präziser zu identifizieren. Dadurch verkürzt sich die Rekrutierungszeit erheblich und die Treffgenauigkeit verbessert sich. Durch maschinelles Lernen lassen sich frühere Studienergebnisse analysieren, um effizientere Studiendesigns zu entwickeln. Adaptive Studienprotokolle, die auf Echtzeit-Daten basieren, ermöglichen eine dynamische Anpassung der Versuchsbedingungen. Das kanadische Technologie-Unternehmen NetraMark Holdings Inc. (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: AIAI) entwickelt Lösungen für die pharmazeutische Industrie zur Nutzung Generativer Künstlicher Intelligenz (Gen AI).



Rasend schnelle Disruption

Stell dir vor, die Welt dreht sich in Lichtgeschwindigkeit - genau das passiert jetzt überall, wo Künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Geschäftsmodelle, die gestern noch top liefen, sind heute schon passé und werden blitzschnell durch neue, smartere Ansätze ersetzt. Daten werden in Rekordzeit verarbeitet, als hätte man jahrhundertealtes Wissen auf Knopfdruck verfügbar gemacht. Besonders in der Pharmaindustrie geht die KI jetzt richtig ab: Sie macht klinische Studien effizienter und präziser, indem sie unfassbar viele medizinische Daten durchleuchtet, Muster aufdeckt und so die Entscheidungsfindung verbessert. Das ist fast wie eine Revolution - ganz ehrlich, das verändert alles! Das kanadische Technologieunternehmen NetraMark Holdings Inc. (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker: AIAI) entwickelt gerade bahnbrechende Lösungen für die Pharmawelt mit generativer KI. Die bisherigen Ergebnisse sind der absolute Quantensprung, und während der Marktwert von NetraMark noch im Anfangsstadium steckt, drängt die Zeit - es wird richtig spannend!

In der heutigen Pharmawelt hat KI einen riesigen Unterschied gemacht - vor allem, wenn es um klinische Studien geht. Früher war es ein echter Kraftakt, alle Patientendaten, Laborwerte und klinischen Berichte zusammenzukratzen und auszuwerten. Heute kann KI das in wenigen Sekunden erledigen, als würde sie mit Lichtgeschwindigkeit arbeiten. Durch automatisierte Mustererkennung werden Zusammenhänge entdeckt, die menschliche Analysten oft übersehen würden. Deep Learning-Algorithmen helfen dabei, Nebenwirkungen und Therapieerfolge frühzeitig zu erkennen. Und das Beste: KI kann elektronische Patientenakten durchforsten und so blitzschnell die passenden Studienteilnehmer finden. So wird die oft langwierige Rekrutierungsphase deutlich verkürzt - ein echter Gamechanger, wenn Sie uns fragen!

Blockbuster-Potenzial: NetraMark mit NetraAI 2.0

NetraMark Holdings Inc. (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker: AIAI) ist längst nicht mehr nur ein kleines Start-up - das Unternehmen ist dabei, den Pharmamarkt ordentlich aufzumischen! Im Februar wurde die neueste Version ihrer KI-Plattform, NetraAI 2.0, vorgestellt. Diese Plattform ist die nächste Generation, die klinische Studien richtig aufmischt: Sie hilft Sponsoren dabei, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, Endpunkte zu verfeinern und die Kriterien für den Studienstart zu optimieren. So werden die Voraussetzungen für erfolgreiche Zulassungen geschaffen. Die Pharmaindustrie setzt bereits heute auf diverse KI-Modelle, und aktuelle Studien zeigen, dass der Markt für KI in der klinischen Forschung richtig explodiert - von etwa 1,3 Mrd. USD im Jahr 2021 bis voraussichtlich 5,6 Mrd. USD im Jahr 2029. Das ist ein starkes Wachstum, das einer durchschnittlichen jährlichen Rate von fast 20 % entspricht!



MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Laut Mordorintelligence.com soll sich speziell in der Pharmaindustrie die Marktgröße für KI von geschätzten 3,1 Mrd. USD im Jahr 2024 auf ca. 17,9 Mrd. USD bis 2029 steigern.



Hier kann sogar eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 43 % erreicht werden. Diese Zahlen verdeutlichen das erhebliche Potenzial und die wachsende Bedeutung von KI in der klinischen Forschung und im Gesundheitswesen insgesamt. KI hilft auch, virtuelle klinische Studien durchzuführen, was die Kosten dramatisch senkt und ethische Herausforderungen reduziert.

Eine neue Ära in der Optimierung klinischer Studien

NetraAI 2.0 geht einen entscheidenden Schritt weiter und löst eine der größten Herausforderungen in der klinischen Forschung: Wie findet man die perfekte Balance zwischen Wirksamkeit und Machbarkeit?



Die Plattform verwandelt Daten aus klinischen Studien in klare, umsetzbare Erkenntnisse und verkürzt so nicht nur die Studienzeiten, sondern verbessert auch die Entscheidungsfindung für alle Beteiligten. KI-Berichte priorisieren die wichtigsten Ergebnisse und helfen, Studienstrategien kontinuierlich anzupassen. Durch den Einsatz verschiedener Validierungsebenen werden robuste Modelle identifiziert, die genau sagen, welche Patientengruppen am besten auf eine Therapie ansprechen - und welche Risiken es gibt. Anders als andere KI-Methoden, die jeden Patienten in eine Kategorie pressen, teilt NetraAI die Daten in erklärbare und weniger erklärbare Gruppen auf, sodass wertvolle Details nicht verloren gehen. Bei anderen KI-Methoden fehlen diese Fokussierungsmechanismen, denn sie ordnen jeden Patienten einer Klasse zu, auch wenn dies zu einem "Overfitting" führt, bei dem wichtige Informationen übertönt werden, welche zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie hätten verwendet werden können. Das ist fast wie Magie - oder besser gesagt, Wissenschaft, die den Unterschied macht.



Kooperation mit Ontario Brain in Sachen bildgebender Forschung

Ein weiterer Meilenstein: NetraMark hat sich mit dem Ontario Brain Institute (OBI) zusammengetan, um die Analyse bildgebender Verfahren und multimodaler Daten bei schweren depressiven Störungen zu verbessern. Diese Zusammenarbeit soll helfen, den Behandlungserfolg in zukünftigen klinischen Studien besser zu unterscheiden und zu optimieren. Das Ziel ist es, innovative Neuroanalytik-Tools zu entwickeln, die MRS, fMRT und MEG-Daten effizient verarbeiten und maschinelles Lernen auf ein neues Level heben. Durch den Einsatz graphentheoretischer Ansätze soll das Verständnis dafür verbessert werden, wie Patienten auf gängige und neue Therapien reagieren - ein echter Fortschritt, der die personalisierte Medizin vorantreibt. Die Initiative wird graphentheoretische Variablen in eine strukturierte Pipeline einführen und so das Verständnis der Reaktionen von Patienten auf gängige und neue Behandlungen wie Escitalopram und Ketamin verbessern.

"Diese Zusammenarbeit mit OBI ist ein wichtiger Meilenstein für Netramark, der es uns ermöglicht, KI zu nutzen, um die Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit und die klinische Entscheidungsfindung zu verbessern",

sagte Joseph Geraci, Chief Scientific and Technical Officer von NetraMark.

"Durch die Entwicklung hochentwickelter Pipelines für maschinelles Lernen tragen wir dazu bei, die personalisierte Medizin voranzutreiben, die Entdeckung neuropsychiatrischer Erkrankungen zu beschleunigen und unseren Kunden zu helfen, ihre psychiatrischen klinischen Studien besser zu verstehen."

Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit der umfassenderen Vision von Netramark, KI zu nutzen, um tiefere Einblicke in komplexe Krankheiten zu gewinnen, wobei sich die Anwendungen über MDD hinaus auf andere neuropsychiatrische und neurologische Erkrankungen erstrecken. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Potenzial der KI bei der Verbesserung der Präzisionsmedizin, der Optimierung der Anreicherung klinischer Studien und der Verbesserung der Patientenergebnisse zu unterstreichen.



Strategische Partnerschaft im Fokus

NetraMark hat zudem eine Pilot-Kooperationsvereinbarung mit einem der Top-5-Pharmaunternehmen abgeschlossen. Ziel ist es, die NetraAI-Technologie zu nutzen, um tiefere Einblicke in Patientendaten zu gewinnen und die Entwicklung neuer Behandlungen, insbesondere für Autoimmunerkrankungen, zu unterstützen. Die Finanzposition des Unternehmens wurde im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres gestärkt, was durch die Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen zu einem Nettoerlös von über 1,16 Mio. CAD führte. Diese Finanzierung wird es NetraMark ermöglichen, den Betrieb auszubauen und Innovationen in der Präzisionsmedizin voranzutreiben - ein klarer Pluspunkt, der den Marktwert langfristig steigern dürfte.

Der Mitgründer und CTO, Dr. Joseph Geraci, definiert die Zielfelder der nahen Zukunft so:

"Von Anfang an wurde NetraAI als Drehscheibe entwickelt, um die Fähigkeit der maschinellen Intelligenz zu verbessern sowie Patientensubpopulationen klinischer Studien zu verstehen. Da sich KI in einem noch nie dagewesenen Tempo weiterentwickelt, versetzt uns NetraAI 2.0 in eine einzigartige Position, um die Grenzen der Innovation zu verschieben und die Art und Weise, wie klinische Studien konzipiert und verstanden werden, neu zu definieren."

Neues von der Konferenz der International Society for CNS Clinical Trials and Methodology (ISCTM)

Netramark hat auf der ISCTM-konferenz zwei bedeutende Studien vorgestellt, die die Leistungsfähigkeit des erweiterten maschinellen Lernens bei klinischen Studien zur klinischen Depression (MDD) und Schizophrenie demonstrieren.

Innerhalb der ersten Präsentation konnte gezeigt werden, dass die NetraAI-gesteuerte Analyse von Patientensubpopulationen zu einer 28%igen Steigerung der Modellgenauigkeit im Vergleich zu herkömmlichen ML-Ansätzen führte. Die Sensitivität verbesserte sich um 31 %, während die Spezifität um 51 % stieg, wodurch die Rate der falsch-positiven Ergebnisse verringert wurde. NetraAI identifiziert und erklärt die wichtigsten Variablenkombinationen und bietet so tiefere Einblicke in das Ansprechen auf Medikamente und Placebos. Wenn die von NetraAI abgeleiteten Variablen in traditionelle ML-Methoden einbezogen wurden, verbesserte sich die Leistung erheblich.

Die zweite Präsentation von NetraMark widmete sich der Entdeckung prädiktiver Biomarker in der Schizophrenie unter Verwendung von erweitertem maschinellem Lernen zum Entschlüsseln der Heterogenität. Sie bewies die Fähigkeit von NetraAI, aus heterogenen Patientenpopulationen in Schizophrenie-Studien zu lernen. Anhand von Daten aus der CATIE-Schizophrenie-Studie identifizierte NetraAI klinisch bedeutsame Subpopulationen, die bevorzugt auf Olanzapin oder Perphenazin ansprechen.

Die KI-gesteuerten Methoden von NetraMark haben das Potenzial, die Landschaft der klinischen ZNS-Forschung umzugestalten durch verbesserte Patientenstratifizierung für gezieltere Studien, Verringerung des Ansprechens auf Placebo und des Scheiterns von Studien und Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung durch Verbesserung der Vorhersagemodellierung.

Fazit: Das Potenzial ist gigantisch

Die NetraMark-Aktie (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: AIAI) hat nach einem ruhigen Verlauf in 2024 ab Oktober richtig durchstarten können. Zeitgleich mit der Entwicklung der neuesten KI-Lösung NetraAI stieg der Kurs von rund 0,20 CAD auf 1,55 CAD in der Spitze. Im ersten Quartal kann das Unternehmen von der guten Stimmung im HighTech-Sektor profitieren. Mit beginnendem Rollout sowie der aktuellen Kooperation mit einem der großen Pharmaunternehmen, sollte die Wahrnehmung der NetraMark-Lösungen zunehmen und zu neuen Kunden und Umsätzen führen. Das Geschäftsmodell sollte mit weiteren Kooperationen sehr schnell und deutlich in Schwung kommen.

Fazit: Der aktuelle Kurs von 1,30 CAD ist nur als Zwischenstation zur fairen Bewertung zu sehen. Charttechnisch ist der Kurs im November 2024 mit hohem Volumen ausgebrochen, seither konnte das neue Preisniveau signifikant stabilisiert werden. Für Anleger in Deutschland ist die Aktie ist auch in Frankfurt und München handelbar. Angesichts des breiten Anwendungsspektrums von NetraAI, einem großen Betätigungsfeld innerhalb des Biotech- und Pharmasektor sowie ausgezeichneter Vergleichsunternehmen erwarten wir ausgehend von einer Marktkapitalisierung von aktuell 100 Mio. CAD eine schnelle Aufwertung.

Der Ausbruch der NetraMark-Aktie bringt neue Kursdimensionen auf den Tisch. Quelle: LSEG vom 04.03.2025

Mit weiterem Fortschritt in der KI-gestützten Analyse könnten personalisierte Medikamentenstudien entstehen, die für einzelne Patientengruppen maßgeschneiderte Therapieansätze entwickeln. Zudem könnte KI den gesamten Zulassungsprozess transparenter und effizienter gestalten. NetraMark Holdings steht an der Schwelle, einer der ersten großen KI-Innovatoren im Bereich klinischer Zulassungs-Phasen zu sein. Die Aktie bringt aber erst 66 Mio. EUR auf die Waage. Insgesamt zeigt sich NetraMark als vielversprechender Player, der - trotz kurzfristiger Volatilität - langfristig richtig abliefern könnte. Die Zeit drängt!

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Enthaltene Werte: CA64119M1059