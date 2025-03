DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien und Renditen steigen mit Risikoneigung

DOW JONES--Eine global erkennbare Reduzierung der Risikoscheu treibt asiatische Aktien am Donnerstag an und lässt die Rentennotierungen sinken - die Renditen steigen damit. Auch die Lage beim als vermeintlich sicher geltenden Yen beruhigt sich wieder nach dem jüngsten Höhenflug. Die Hoffnung auf das Verhindern eines weitreichenden Handelskrieges lässt Anleger wieder mutiger und damit risikoaffiner agieren. US-Präsident Donald Trump hat den drei US-Autoherstellern Ford, General Motors und Stellantis eine einmonatige Ausnahme von den Zöllen gewährt, die er gegen Mexiko und Kanada verhängt hat. Trump zeigte sich zudem offen, über weitere Ausnahmen zu verhandeln. Zudem scheinen sich Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach ihrem öffentlich ausgetragenen Disput wieder anzunähern.

Der japanische Nikkei-225 klettert um 0,9 Prozent auf 37.756 Punkte. Am lokalen Rentenmarkt in Japan kommen die Notierungen deutlich zurück und hieven die Renditen auf Mehrjahreshochs. Auch der Yen bewegt sich deutlich unterhalb der jüngsten Hochs - die japanische Währung gibt gegenüber den meisten G10- und asiatischen Währungen nach. Nach Einschätzung von Nomura ist dies ein Zeichen einer verbesserten Risikoneigung - insbesondere bezüglich der US-Wirtschaftspolitik. Titel aus den Bereichen Schwerindustrie- und Automobilbau führen die Gewinner an.

In China steigen HSI in Hongkong um 2,8 und der Schanghai-Composite auf dem Festland um 1 Prozent - der HSI erklimmt die höchsten Stände seit mehreren Jahren. Gefragt sind besonders Technologietitel. Die Stimmung wird auch durch den tagenden Nationalen Volkskongress und dem bereits am Vortag ausgerufenen Wachstumsziel von 5 Prozent hoch gehalten. Die Märkte werden durch die Zusagen der Regierung gestützt, den Binnenkonsum, Innovationen und die Technologiebranche zu fördern. Der Volkskongress hat die Erwartungen für Chinas Immobiliensektor laut Citi übertroffen. Zum ersten Mal erwähnten die Behörden offiziell die Notwendigkeit, "die Risiken von Zahlungsausfällen bei Immobilienunternehmen wirksam zu mindern." Dies deute auf Entschlossenheit zur Stabilisierung des Sektors hin. Unter den Einzelwerten schießen im Technologiesektor Alibaba um 8 Prozent in die Hööhe, nachdem ein Deepseek-Konkurrent vorgestellt worden ist. Die KI-Anwendung hatte jüngst für Furore gesorgt.

In Südkorea gewinnt der Kospi 0,5 Prozent - angetrieben von Batterie- und Autoaktien. Die Stimmung wird durch die einmonatige Zollbefreiung für Importfahrzeuge aus Kanada und Mexiko in die USA befeuert. Die Autotitel Hyundai Motor und Kia steigen um 1,8 bzw. 1,5 Prozent, da sie ihre Aktivitäten in Nordamerika ausgeweitet haben. Zudem glauben die Barclays-Analysten, dass die Verlangsamung der Inflation im Februar und die gedämpfte Binnennachfrage den Lockerungszyklus der Bank of Korea auf Kurs halten dürften. Dies wird am Aktienmarkt gern vernommen.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 hat 0,6 Prozent im Minus geschlossen und sich der positiven Stimmung damit erneut entzogen. Australien richtet den Blick auf Brisbane, da der Wirbelsturm Alfred in den kommenden Tagen voraussichtlich dort auf Land treffen wird. Betroffen sein könnten 4,5 Millionen Menschen, es besteht das Risiko für Schäden in Milliardenhöhe im gesamten Südosten von Queensland und im Norden von New South Wales. Es ist äußerst selten, dass Zyklone so weit südlich auftreten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.094,70 -0,6% +0,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.732,96 +0,8% -6,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.569,67 +0,5% - 08:00 Schanghai-Comp. 3.374,59 +1,0% -0,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.235,77 +2,7% +14,5% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Zeit eintragen % YTD EUR/USD 1,0803 0,1 1,0791 +2,6% EUR/JPY 161,03 0,3 160,60 -2,4% EUR/GBP 0,8376 0,1 0,8370 +0,4% GBP/USD 1,2897 0,0 1,2892 +2,1% USD/JPY 149,06 0,2 148,82 -4,8% USD/KRW 1.443,00 -0,2 1.445,50 -1,5% USD/CNY 7,1537 0,0 7,1510 -0,8% USD/CNH 7,2438 0,1 7,2360 -1,1% USD/HKD 7,7708 -0,0 7,7715 +0,0% AUD/USD 0,6335 0,1 0,6330 +1,3% NZD/USD 0,5732 0,1 0,5725 +1,2% BTC/USD 92.549,20 2,4 90.407,30 -6,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,78 66,31 +0,7% +0,47 -0,0% Brent/ICE 69,66 69,36 +0,4% +0,30 -4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2918,325 2918,925 -0,0% -0,60 +11,1% Silber (Spot) 30,15 30,27 -0,4% -0,12 +7,7% Platin (Spot) 893,27 898,75 -0,6% -5,48 +3,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

March 06, 2025 00:53 ET (05:53 GMT)

