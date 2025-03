Köln (ots) -DIE Fachkonferenz richtet sich an medizinisches Fachpersonal, Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten (MTAs) sowie Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTAs). Ziel der Veranstaltung ist es, über aktuelle Entwicklungen und Therapieansätze im Bereich Medizinalcannabis zu informieren und den Austausch zwischen Fachleuten zu fördern.Programm und SchwerpunkteDie Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein vielfältiges Programm mit renommierten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten. In Vorträgen und Diskussionsrunden werden unter anderem folgende Themen behandelt:- Cannabisextrakt als therapeutische Option mit Dr. Mario Wurglics- Klinische Grundlagen & Hintergründe der Medizinalcannabistherapie bei chronischen Schmerzen mit Prof. Dr. Mathias Karst- Cannabinoide im schmerzmedizinischen Alltag mit Prof. Dr. med. Dr. h.c. Joachim Nadstawek- Medizinalcannabis im Straßenverkehr mit Dr. sc. hum. Peter Strohbeck-Kühner- Endometriose und Cannabinoide mit Prof. Sylvia MechsnerFür die Teilnahme an der Fachkonferenz werden ausserdem 6 CME-Punkte vergeben.Alle Infos hier: CannAcademy DIE Fachkonferenz für Medizinalcannabis 2025 (https://www.cannamedical.com/de/fachkonferenz/)Die Cannamedical Pharma GmbH ist ein führender pharmazeutischer Hersteller für Medizinalcannabis in Deutschland. Das Unternehmen importiert, vertreibt und entwickelt hochwertige Cannabisprodukte für medizinische Zwecke und setzt sich für die Aufklärung und Sensibilisierung von Fachkreisen ein.Kontakt für Rückfragen:Randy NyssenE-Mail: randy.nyssen@cannamedical.deOriginal-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133504/5984647