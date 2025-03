The following instruments on XETRA do have their first trading 06.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.03.2025Aktien1 FR0000061608 Piscines Desjoyaux S.A.2 CA85284P3007 Stamper Oil & Gas Corp.Anleihen1 US04517PCD24 Asian Development Bank (ADB)2 US37045XFF87 General Motors Financial Co. Inc.3 IT0005633513 Istituto per il Credito Sportivo4 US70450YAT01 PayPal Holdings Inc.5 US871607AC15 Synopsys Inc.6 US871607AB32 Synopsys Inc.7 US871607AA58 Synopsys Inc.8 USP0R12RAA88 Banco Actinver S.A.9 USP0R66CAB48 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.10 XS3019219859 Bank of America Corp.11 XS3016387287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.12 XS1688567251 Mirvac Group Finance Ltd.13 SE0023467089 Mohinder FinCo AB14 US675232AB89 Oceaneering International Inc.15 US871607AD97 Synopsys Inc.16 US871607AE70 Synopsys Inc.17 DE000A4DFC57 TAG Immobilien AG18 XS3003427872 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.19 NO0013215509 Yinson Production Financial Services Pte. Ltd.20 NL0015002F72 Niederlande, Königreich der21 US70450YAS28 PayPal Holdings Inc.22 BE6358573291 SPABS23 USG0982GAA79 Belron UK Finance PLC24 US12572QAL95 CME Group Inc.25 US26442UAU88 Duke Energy Progress LLC26 US26442UAV61 Duke Energy Progress LLC27 EU000A4D7ZW2 Europäische Union28 ES0000090953 Junta de Andalucía29 DE000A383RG1 Kreissparkasse Köln30 XS3017932602 National Bank of Canada31 XS2965647378 NN Group N.V.32 DE000NLB5B06 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-33 US67011XAB91 Novocure Ltd.34 US87874RAD26 TechTarget Inc.35 US88080TAB08 Terawulf Inc.36 BE0000364738 Belgien, Königreich37 US26442UAT16 Duke Energy Progress LLC38 XS2653931951 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.39 XS2653932090 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.40 US500769KJ23 Kreditanstalt für Wiederaufbau