EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

RENK Group AG steigt in den MDAX auf



06.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RENK Group AG steigt in den MDAX auf Die RENK Group AG gehört ab dem 24. März 2025 zu den 90 größten

börsennotierten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse

börsennotierten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse RENK-Aktie mit einer Jahresperformance von 149% seit Börsenlisting Augsburg, 6. März 2025 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, ist (mit der Mitteilung der Deutschen Börse) am 5. März 2025 in den zweitwichtigsten deutschen Börsenindex MDAX aufgenommen worden. Die Umsetzung der Indexveränderungen der Deutschen Börse tritt mit Wirkung zum 24. März 2025 in Kraft. Seit dem Börsengang am 7. Februar 2024 ist der Aktienkurs der RENK-Aktie vom Ausgabepreis (15,00 Euro) um 149% auf 37 Euro pro Aktie gestiegen (Schlusskurs 5. März 2025: 37,38 Euro). Durch diese positive Kursentwicklung und den sukzessiv erhöhten Free Float erfüllt die RENK Group AG schon ein Jahr nach ihrem Börsengang die MDAX-Kriterien der Deutschen Börse und steigt durch Anwendung der Fast-Entry-Regel vom SDAX in den nächsthöheren Börsenindex MDAX auf. "Wir freuen uns sehr über den Aufstieg in den zweitwichtigsten deutschen Börsenindex in der noch jungen Börsenhistorie von RENK. Der MDAX-Aufstieg unterstreicht, dass sich RENK in den vergangenen Jahren zu einem führenden, wachstumsstarken und verlässlichen europäischen Verteidigungsunternehmen entwickelt hat. Gleichzeitig haben wir uns mit unseren hochperformanten industriellen Antriebslösungen einer nachhaltigen Zukunft verschrieben. Nun geht es darum, entschlossen und mit aller Konsequenz weiter an unserer ambitionierten Wachstumsstrategie, unserer globalen Innovations- und Technologieführerschaft und unserer operativen Exzellenz zu arbeiten. Damit werden wir auch in Zukunft nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter schaffen", sagte Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG. Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG, sagte: "Der MDAX-Aufstieg ist ein starkes Signal an den Kapitalmarkt. Damit steigern wir weiter die Visibilität und damit auch die Attraktivität unserer Aktie. Zusammen mit unserem starken finanziellen Profil eröffnet uns der Aufstieg neue Möglichkeiten, unsere Wachstumsambitionen voranzutreiben und langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen." Am 26. März 2025 veröffentlicht die RENK Group AG ihre finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 sowie ihren Geschäftsbericht 2024. Über RENK Group AG Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Die RENK Group AG ist seit 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit 9. Mai 2024 Mitglied des SDAX. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com Haftungsausschluss Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.





Kontakt:

Herr Fabian Klee

Head of Corporate Communications und

Unternehmenssprecher





Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



+49 160 7154 647



06.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com