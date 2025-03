Die Bestimmung der Restnutzungsdauer ist ein wesentlicher Faktor in der Immobilienbewertung. Ein qualifizierter Gutachter für Restnutzungsdauer ermittelt, wie lange ein Gebäude wirtschaftlich nutzbar ist. Diese Einschätzung bildet die Grundlage für Investitionsentscheidungen, Finanzierungsfragen und steuerliche Bewertungen.Die Bedeutung der Restnutzungsdauer in der ImmobilienbewertungDie Restnutzungsdauer gibt an, wie viele Jahre ein Gebäude noch genutzt werden kann und hat direkten Einfluss auf den Marktwert. Eine kürzere ...

