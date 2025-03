Die Evotec-Aktie zeigt erste Anzeichen einer möglichen Erholung, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter erheblichem Druck stand. Der Hamburger Wirkstoffforscher verzeichnete zuletzt einen Anstieg um rund 2 Prozent auf 7,26 Euro im XETRA-Handel, was im Kontext eines schwächelnden Gesamtmarktes bemerkenswert erscheint. Besonders auffällig war das hohe Handelsvolumen mit über 860.000 gehandelten Aktien, was das gesteigerte Anlegerinteresse widerspiegelt. Trotz dieser positiven Signale bleibt die Situation für den Biotechnologiekonzern herausfordernd. Der aktuelle Kurs liegt mit etwa 7,30 Euro weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,77 Euro aus dem März 2024. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine deutliche Erholung vom Jahrestief bei 5,06 Euro, das im August erreicht wurde. Diese Volatilität spiegelt die gemischten Nachrichten wider, die das Unternehmen in jüngster Zeit präsentiert hat.

Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb sorgt für Lichtblick

Eine bedeutende positive Entwicklung stellt die Forschungskooperation mit dem Pharmariesen Bristol Myers Squibb dar. Diese langfristige Neurologie-Kooperation, die bereits seit 2016 besteht, hat nun zu einer beachtlichen Forschungszahlung von 20 Millionen US-Dollar geführt. Hintergrund ist ein wissenschaftlicher Erfolg bei der Entwicklung neuartiger Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen. Das präklinische Programm zielt darauf ab, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern das Fortschreiten solcher Krankheiten zu verlangsamen oder sogar zu stoppen. Trotz dieser ermutigenden Nachricht reagierte der Aktienmarkt zunächst verhalten, was die anhaltende Skepsis der Anleger verdeutlicht. Dies ist teilweise auf die jüngsten Finanzergebnisse zurückzuführen, die für das Quartal bis zum 30. September 2024 einen Verlust von 0,22 Euro je Aktie und einen Umsatzrückgang um 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro auswiesen. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 0,762 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 9,68 Euro an - was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert. Für langfristig orientierte Anleger könnte die derzeitige Kursschwäche eine Einstiegsmöglichkeit darstellen, wobei die kommenden Finanzberichte ab März 2025 entscheidende Einblicke in die weitere Entwicklung des Unternehmens geben werden.

