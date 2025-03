Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für militärische und zivile Anwendungen, wurde von der Deutschen Börse in den MDAX aufgenommen. Die Indexveränderung tritt am 24. März 2025 in Kraft und markiert einen bedeutenden Erfolg für das Unternehmen, das erst im Februar 2024 seinen Börsengang vollzog. Rasanter Kursanstieg und wachsender Free Float ermöglichen Aufstieg Seit dem Börsengang am 7. Februar 2024 hat sich der Aktienkurs der RENK Group beeindruckend entwickelt. Vom Ausgabepreis von 15,00 Euro stieg die Aktie um 149 % auf 37 Euro pro Aktie (Schlusskurs am 5. März 2025: ...

