Die Aareal Bank hat im Geschäftsjahr 2024 ein Betriebsergebnis von 294 Mio. € erzielt - ein Plus von 33 % im Vergleich zum Vorjahr (221 Mio. €). Damit erreichte das Institut trotz Einmalkosten das obere Ende der prognostizierten Spanne von 250 bis 300 Mio. €. "Die Aareal Bank hat ihr bestes Ergebnis seit 2018 erzielt", so der Vorstandsvorsitzende Dr. Christian Ricken. "Das ist vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen Lage an den gewerblichen Immobilienmärkten eine außerordentlich starke Leistung. Wir sind damit hervorragend positioniert für weiteres Wachstum auf Basis unserer bewährten Risikostrategie." ...

