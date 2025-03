NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag ein Stück weit von ihren deutlichen Vortagesverlusten erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 69,80 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April stieg um 53 Cent auf 66,84 Dollar.

In den vergangenen Tagen hatten die von den USA losgetretenen internationalen Handelsstreitigkeiten Sorgen mit Blick auf die weltweite Wirtschaftsentwicklung genährt und die Ölpreise damit deutlich belastet.

So waren in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada in Kraft getreten. Nun gelten Strafabgaben in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko, die in die USA importiert werden. Mittlerweile gewährte die US-Regierung einen einmonatigen Aufschub für US-Autohersteller.

Zudem schaukelt sich der Zollstreit der USA mit China tendenziell auch weiter auf./mis/stk