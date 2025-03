Dies Termine werden am Freitag, den 7. März, wichtig: Der Wochenausklang fokussiert sich auf den US-Arbeitsmarktbericht, der als zentraler Indikator für die Wirtschaftslage und potenzieller Impulsgeber für die Finanzmärkte gilt. In Deutschland stehen frische Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie an, während in der EU das endgültige BIP des vierten Quartals Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung liefert. In China wirft die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...