Starkes Wachstum in Lateinamerika (+19,1 %) und in der Region Afrika-Naher Osten (+27,1 %)

41 der Verkäufe von Schönheits- und Körperpflegeprodukten in den USA werden durch E-Commerce angetrieben

Social Commerce treibt 68 der weltweiten Schönheitskäufe an

NielsenIQ (NIQ), ein führendes Unternehmen für Verbraucherinformationen, gibt bekannt, dass die globale Schönheitsindustrie im Jahresvergleich einen soliden Wertzuwachs von 7,3 verzeichnet. Die Regionen Lateinamerika und Afrika/Nahost verzeichnen das größte Wachstum, während Nordamerika und Westeuropa ebenfalls robuste Wachstumsraten von +7,8 bzw. +7,7 aufweisen. In der APAC-Region entwickeln sich Südkorea, Indien, Thailand, Singapur und Neuseeland zu führenden Märkten, die zum allgemeinen Wertzuwachs beitragen. Die Inflation ist ein wichtiger Treiber dieser globalen Expansion, aber das Wachstum wird auch durch steigende Einkommen und den Zustrom neuer Verbraucher unterstützt.

E-Commerce ist der Motor der Revolution im Einzelhandel:

E-Commerce treibt den weltweiten Verkauf von Schönheitsprodukten an, wobei das Wachstum in den einzelnen Regionen unterschiedlich stark ausfällt. In China werden bemerkenswerte 87 des gesamten Umsatzes mit Haar- und Hautpflegeprodukten online erzielt. In Indien werden 17 der Schönheitsprodukte online gekauft, während diese Zahl in Brasilien unter 10 liegt. Trotz dieser Unterschiede ist ein übergreifender Trend die Dominanz des Online-Verkaufs gegenüber dem Verkauf in Geschäften.

In den USA übertreffen Online-Verkäufe weiterhin deutlich die Einkäufe in Geschäften und machen 41 aller Verkäufe von Schönheits- und Körperpflegeprodukten über E-Commerce-Plattformen aus. In den letzten vier Jahren haben Plattformen wie Amazon 7,3 Prozentpunkte hinzugewonnen, indem sie wettbewerbsfähige Preise, schnellen Versand und eine große Auswahl bieten. Immer mehr Kunden wenden sich an Amazon, um ihre Lieblingsprodukte aufzufüllen, wobei die Ausgaben jedes Jahr steigen. Während der digitale Handel in den letzten fünf Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet hat, ist der stationäre Einzelhandel weitgehend gleich geblieben. Die Einzelhändler der Zukunft müssen das Einkaufserlebnis im Geschäft verändern, um den Bedürfnissen der modernen Verbraucher gerecht zu werden.

Die Hinwendung der Verbraucher zum E-Commerce ist eine Mischung aus Marktexpansion und der Übernahme von Marktanteilen von Geschäften. Die Verlagerung hin zum Online-Shopping ist mehr als nur ein pandemiebedingter Trend es handelt sich um eine strukturelle Veränderung des Verbraucherverhaltens, insbesondere bei jüngeren Generationen.

Globaler Aufstieg des Social Commerce:

Social Commerce ist ein globaler Trend, wobei 68 der Einkäufe auf diesen Plattformen impulsgetrieben sind. TikTok Shop ist zum achtgrößtenE-Commerce-Einzelhändler für Gesundheit und Schönheit in den USA aufgestiegen und hat einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar im Bereich Schönheit erzielt. 12,5 der E-Commerce-Käufer in den USA haben über die App einen Kauf im Bereich Gesundheit und Schönheit getätigt, wobei viele für Wiederholungskäufe zurückkehren. In China werden 31 der Hautpflegeartikel bei Douyin/TikTok Shop gekauft. TikTok Shop ist eine Anlaufstelle für Verbraucher, um Marken zu entdecken, sich über neue Produkte zu informieren und diese zu testen.

Trotz des Aufschwungs des digitalen Handels ist der Einzelhandel in Geschäften weiterhin relevant. Die Käufer schätzen das haptische Erlebnis und die persönliche Beratung, insbesondere bei hochpreisigen Artikeln wie Hautpflegeprodukten. Einzelhändler müssen ein Gleichgewicht zwischen Bequemlichkeit und Kundenzufriedenheit finden und in Hybridmodelle investieren, die Online-Erkundung nahtlos mit dem Einkaufserlebnis im Geschäft verbinden.

Tara James Taylor, Senior VP Beauty Personal Care bei NIQ, sagte: "In der sich schnell verändernden Schönheitsindustrie ist Erfolg im Jahr 2025 eine heikle Balance. Die Dynamik zwischen Innovation und Tradition, Erschwinglichkeit und Luxus, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit sowie Personalisierung und Inklusivität gestaltet den Markt für Schönheitshersteller und -händler neu. Das richtige Gleichgewicht zu finden, wird für diejenigen, die auf dem globalen Schönheitsmarkt mit einem Volumen von 1 Billion US-Dollar erfolgreich sein wollen, von entscheidender Bedeutung sein."

