MEBANE, N.C., March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet erweitert sein Portfolio an Wendeschneidplatten-Werkzeugen mit der Einführung neuer Hochleistungs-Dreh- und Fräslösungen. Diese Werkzeuge wurden zur Maximierung der Produktivität entwickelt und vereinen verbesserte Präzision, Langlebigkeit und Effizienz, so dass die Produzenten in der Lage sind, die Grenzen ihres Betriebs zu überschreiten.

Grenzen überschreiten - Produktivität maximieren

Die neuen Dormer Pramet-Werkzeuge wurden entwickelt, um Leistungsgrenzen zu durchbrechen, und zeichnen sich durch fortschrittliche Materialien, innovative Konstruktionen und Beschichtungen der nächsten Generation aus. Sie bieten die Zuverlässigkeit und Effizienz, die für die Bewältigung der schwierigsten Bearbeitungsaufgaben von heute erforderlich sind.

Neue Produkte zum Drehen

Zu den jüngsten Ergänzungen des Dormer Pramet Drehsortiments gehören:

T5415 CVD-Sorte : Ideal für das Drehen von Gusseisen mit Kugelgraphit und Werkstoffen der ISO-H-Gruppe. T5415 bietet eine hervorragende Standzeit bei unterbrochenen Schnitten und eine verbesserte Verschleißerkennung, die Zuverlässigkeit bei Hochleistungsdreharbeiten gewährleistet.

: Ideal für das Drehen von Gusseisen mit Kugelgraphit und Werkstoffen der ISO-H-Gruppe. T5415 bietet eine hervorragende Standzeit bei unterbrochenen Schnitten und eine verbesserte Verschleißerkennung, die Zuverlässigkeit bei Hochleistungsdreharbeiten gewährleistet. KM Spanbrecher: Der KM-Spanbrecher wurde für Werkstoffe der ISO-K-Gruppe entwickelt und zeichnet sich durch eine breite T-Fase und einen positiven Spanwinkel für glattere, gleichmäßigere Schnitte aus. In Verbindung mit der Sorte T5415 bietet er hervorragende Stabilität, Prozesssicherheit und Leistung bei mittleren Drehanwendungen.

Der KM-Spanbrecher wurde für Werkstoffe der ISO-K-Gruppe entwickelt und zeichnet sich durch eine breite T-Fase und einen positiven Spanwinkel für glattere, gleichmäßigere Schnitte aus. In Verbindung mit der Sorte T5415 bietet er hervorragende Stabilität, Prozesssicherheit und Leistung bei mittleren Drehanwendungen. GL. S-PM-Wendeschneidplatten: Diese Wendeschneidplatten wurden für das tiefe Abstechen und Einstechen von Nichteisenwerkstoffen und Superlegierungen auf Titanbasis entwickelt. Sie bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit und eine verlängerte Werkzeugstandzeit und gewährleisten eine zuverlässige Leistung auch bei kontinuierlichen oder leicht unterbrochenen Schnitten.



Neue Fräsprodukte

Zu den Innovationen beim Fräsen von Dormer Pramet für 2025 gehören:

STD-Serie für das Eckfräsen: Die vielseitige STD-Baureihe mit dreieckigen Wendeschneidplatten und vier verschiedenen Ausführungen eignet sich für die leichte, mittlere, Schrupp- und Aluminiumbearbeitung mit Schnitttiefen bis zu 11 mm und bietet kostengünstige und flexible Lösungen.

Die vielseitige STD-Baureihe mit dreieckigen Wendeschneidplatten und vier verschiedenen Ausführungen eignet sich für die leichte, mittlere, Schrupp- und Aluminiumbearbeitung mit Schnitttiefen bis zu 11 mm und bietet kostengünstige und flexible Lösungen. SRN-Serie für das Kopierfräsen: Diese wirtschaftliche Serie umfasst doppelseitige runde Wendeschneidplatten mit acht Schneidkanten, die den Materialabtrag maximieren und die Kosten um bis zu 20 % senken. SRN bietet einen glatten Schnitt und erhöhte Stabilität für Hochleistungsanwendungen in der Luft- und Raumfahrt, im Energiesektor und in anderen Branchen.

Einheitliche Stärke von Dormer Pramet

"Diese Angebote repräsentieren nicht nur unsere neuesten technologischen Fortschritte, sondern auch die vereinte Stärke von Dormer Pramet als Hauptmarke", sagte Eduardo Martin, Präsident von Dormer Pramet. "Dies markiert den Beginn einer neuen Ära, in der unsere kombinierte Expertise innovative, nachhaltige und kundenorientierte Lösungen liefert.

Weitere Informationen über die neuen Dormer Pramet Produkte für 2025 finden Sie unter https://dormerpramet.com/new-products-2025und im neuen Kampagnenvideo https://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Werkzeugen für die Metallzerspanungsindustrie. Dormer Pramet gehört zur Sandvik-Gruppe, einem globalen Hightech-Konzern, der Lösungen zur Steigerung von Produktivität, Rentabilität und Nachhaltigkeit für die Fertigungs-, Bergbau- und Infrastrukturindustrie anbietet. Das umfassende Produktprogramm von Dormer Pramet umfasst sowohl monolithische Werkzeuge - als auch Wendeschneidplatten zum Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden und Drehen für den Einsatz in einer Vielzahl von Produktionsumgebungen. Ein umfassender Vertriebs- und technischer Kundendienst ist von 20 Niederlassungen aus tätig, die mehr als 100 Märkte weltweit bedienen. Unterstützt werden sie von speziellen Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien sowie einem hoch entwickelten Vertriebs- und Logistiknetz.

Die neuen Hochleistungs-Wendeschneidplatten von Dormer Pramet für 2025.

Dormer Pramet ist ein globaler Hersteller von Schneidwerkzeugen für eine Vielzahl von Branchen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika und Asien.

