Durch die Kombination der einzigartigen Reichweite und innovativen Formate von CTV mit der Präzision von Retail Media-Daten können Werbetreibende tiefgehende Verbraucher-Insights gewinnen und ihre Kampagnen skalieren. Retailer erhalten die Möglichkeit, ihre Retail Media-Kampagnen auf CTV-Inventar auszudehnen. Beide profitieren vom Zugang zu 30 Millionen europäischen Haushalten.

LONDON, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ gibt heute bekannt, dass es der neue Ad Server und die primäre Supply-Side-Plattform (SSP) für Titan OS geworden ist - das europäische Technologie- und Werbeunternehmen, das ein unabhängiges Betriebssystem für Connected TV (CTV) entwickelt hat. Durch diese Partnerschaft wird die Leistungsfähigkeit von Retail Media auf CTV übertragen, sodass Marken hochpräzise, ergebnisorientierte Kampagnen ausspielen können.

Titan OS, das 2024 eingeführt wurde, hat ein einheitliches Ökosystem geschaffen und Vereinbarungen mit TV-Herstellern, Content-Anbietern, Retailern und Werbetreibenden gesichert, wodurch es 30 Millionen Haushalte in Europa erreicht. Das Betriebssystem läuft bereits auf Millionen von Philips TVs und wird bald auch auf JVC TVs verfügbar sein. Auf der Content-Seite bietet es eine Auswahl an Premium-Streaming-Kanälen auf Sonys Android TVs.

Im Einklang mit Equativs Wachstumsstrategie im CTV- und Retail-Media-Ökosystem können Media Buyer nun von neuen Möglichkeiten profitieren, darunter:

Premium-Media-Platzierung : Zugang zu hochwertigen Werbeflächen, darunter Full-Screen Homepage Takeovers sowie In-Stream-Sichtbarkeit auf über 50 führenden Free Ad-Supported Streaming TV (FAST)-Kanälen wie CNN, FIFA+, Euronews, Bloomberg, Sony One und den Hearst Media-Kanälen.

: Zugang zu hochwertigen Werbeflächen, darunter Full-Screen Homepage Takeovers sowie In-Stream-Sichtbarkeit auf über 50 führenden Free Ad-Supported Streaming TV (FAST)-Kanälen wie CNN, FIFA+, Euronews, Bloomberg, Sony One und den Hearst Media-Kanälen. Kreative High-impact-Werbeformate: Einzigartige CTV-Werbeformate, die speziell entwickelt wurden, um maximale Nutzeraufmerksamkeit und Performance zu erzielen. Ab 2025 werden Shoppable Ads eingeführt - interaktive Werbeformate, die Retail Media-Daten mit Equativs Ad-Tech kombinieren, um direkt aus der Werbung heraus Käufe zu ermöglichen.

Einzigartige CTV-Werbeformate, die speziell entwickelt wurden, um maximale Nutzeraufmerksamkeit und Performance zu erzielen. Ab 2025 werden Shoppable Ads eingeführt - interaktive Werbeformate, die Retail Media-Daten mit Equativs Ad-Tech kombinieren, um direkt aus der Werbung heraus Käufe zu ermöglichen. Erweiterte CTV-Targeting: Detaillierte Einblicke in das Zuschauerverhalten, um hochpräzise Werbekampagnen auszuspielen. Mithilfe von First-Party-Daten sowie modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning werden präzise Zielgruppen-Segmente erstellt. Zusätzlich ermöglicht Automatic Content Recognition (ACR) die Identifikation von konsumierten Inhalten, Werbeeinblendungen auf lokalen Apps sowie die Nutzung von Geräten wie Spielkonsolen.

Detaillierte Einblicke in das Zuschauerverhalten, um hochpräzise Werbekampagnen auszuspielen. Mithilfe von First-Party-Daten sowie modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning werden präzise Zielgruppen-Segmente erstellt. Zusätzlich ermöglicht Automatic Content Recognition (ACR) die Identifikation von konsumierten Inhalten, Werbeeinblendungen auf lokalen Apps sowie die Nutzung von Geräten wie Spielkonsolen. Retail Audience Extension: Verfeinerte Zielgruppen entstehen durch die Kombination von First-Party-Daten von Titan OS mit Einzelhandelsdaten führender Retail-Partner. Dadurch können Werbetreibende potenzielle Käufer genau in den entscheidenden Momenten ihrer Kaufentscheidung auf großen Bildschirmen ansprechen - und das in einer datenschutzkonformen Umgebung.

Teiffyon Parry, Chief Strategy Officer bei Equativ, kommentierte: "CTV ist einer der am schnellsten wachsenden Werbekanäle, und in Kombination mit den leistungsstarken First-Party-Daten von Retail Media entsteht eine unvergleichliche Möglichkeit für Marken, gezielt Verbraucher im richtigen Moment zu erreichen. Unsere neue Partnerschaft mit Titan OS baut auf diesem Wachstum auf und ermöglicht es uns, Media Buyern erstklassiges Inventar und exklusive Retail-Daten anzubieten, um die Effektivität ihrer CTV-Kampagnen entlang des Marketing-Funnels zu maximieren. Nach der Allianz mit der Deutschen Telekom im vergangenen Jahr stellt diese neue strategische Partnerschaft einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung unserer programmatischen TV-Werbung in Europa sowie in der kontinuierlichen Expansion in die USA dar."

Joe Evea, SVP Advertising and Retail Media bei Titan OS, ergänzte: "Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft an der Schnittstelle von Retail Media und CTV eröffnet. Sie wird es uns ermöglichen, Retailer dabei zu unterstützen, ihre Retail-Media-Einnahmen zu steigern, indem sie Zugang zu CTV-Inventar in 30 Millionen Haushalten erhalten. Die First-Party-Daten der Retailer werden dabei ein zentraler Schlüssel zur Verbesserung der Targeting-Fähigkeiten. Durch die Partnerschaft mit Equativ erhalten wir Zugang zu einzigartigen Shoppable Ad-Formaten, die die Conversion auf CTV steigern. Nach unserer ersten Partnerschaft mit Currys in Großbritannien planen wir, im Laufe des Jahres 2025 weitere strategische Kooperationen mit führenden Retailern in ganz Europa einzugehen."

Um mehr über die Expansion von Equativ und seine programmatischen Lösungen zu erfahren, besuchen Sie Equativ.com.

Über Equativ

Equativ ist eine führende unabhängige Werbeplattform, die digitale Werbung effizienter und skalierbarer macht. Nach der kürzlichen Fusion mit Sharethrough und der Übernahme von Kamino Retail vertrauen Werbetreibende, Medienunternehmen und Technologiepartner auf Equativs fortschrittliche SSP, kuratierte Werbelösungen und Retail Media-Services, um bestmögliche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit einem klaren Fokus auf datenschutzfreundliche programmatische Video- und CTV-Werbung sowie datengetriebene Lösungen ermöglicht Equativ seinen Kunden, das digitale Ökosystem optimal zu nutzen - und dabei gleichzeitig den Schutz der Verbraucherdaten zu gewährleisten. Das Unternehmen verfügt über weltweite Expertise, gestützt durch ein Team von über 750 Mitarbeitern in 19 Ländern. Mehr erfahren unter Equativ.com.

Über Titan OS S.L.

Titan OS S.L. ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Barcelona und Niederlassungen in Amsterdam und Taipei. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Software und Lösungen spezialisiert, die das volle Potenzial von Connected TV ausschöpfen. Titan OS denkt das Fernsehen neu, indem es die Art und Weise verändert, wie Menschen Inhalte entdecken und wie Marken mit ihrem Publikum interagieren - mit dem Ziel, die Content-Discovery zu vereinfachen. Das Unternehmen setzt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit im gesamten TV-Ökosystem, um gemeinsam mit TV-Herstellern, Retailern, Medienunternehmen, Content-Erstellern, Publishern und Marken zu wachsen. Sein unabhängiges Betriebssystem treibt Smart-TV-Geräte führender Hersteller in Europa und Lateinamerika an und bietet Millionen von Zuschauern ein personalisiertes Fernseherlebnis - vom Moment des Einschaltens an. Durch maßgeschneiderte Empfehlungen werden alle Inhalte nahtlos auf der Startseite integriert, darunter Streaming-Abonnements, kostenlose und kostenpflichtige Filme, Serien, TV-Shows sowie lineare TV-Kanäle. Mehr erfahren unter https://www.titanos.tv/

