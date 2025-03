Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire) -Im Rahmen der Produkteinführung und Lösungsvorstellung auf der MWC Barcelona 2025 stellte He Bo, Vorsitzender der Huawei-Produktlinie für Rechenzentren und kritische Stromversorgung, die Architektur der nächsten Generation für die Stromversorgung von Standorten, "Single SitePower", und die KI-Richtlinie für den Bau von Rechenzentren, RASTM, vor. Diese Richtlinien helfen Betreibern, als Energieproduzenten und -verbraucher erfolgreich zu sein und im neuen KI-Zeitalter bessere IKT-Einrichtungen zu bauen."Der Aufstieg von Netzwerkarchitekturen, die sich auf Rechenzentren im intelligenten Zeitalter konzentrieren, führt zu einer höheren Nachfrage nach digitaler und intelligenter Energie." Laut He Bo arbeitet Huawei Digital Power kontinuierlich an Innovationen im Bereich Architekturen und Lösungen, um Betreibern dabei zu helfen, als Energieproduzenten und -verbraucher erfolgreich zu sein.Single SitePower: Intelligente Architektur der nächsten Generation für Stromversorgungsanlagen vor OrtSingle SitePower ist eine intelligente Lösungsarchitektur der nächsten Generation für Stromversorgungsanlagen vor Ort. Dabei wird ein einzigartiger dreistufiger Synergiemechanismus eingesetzt, der Stromversorgungsanlagen, drahtlose Netzwerke und Stromnetze abdeckt, um eine bidirektionale Interaktion von Strom- und Informationsflüssen im End-to-End-Prozess von der Stromquelle, dem Netz und der Last bis zur Speicherung zu implementieren. Die Architektur unterstützt die vollständige Erfassung, Visualisierung und Verwaltung und verbessert so die Energieeffizienz (Site Energy Efficiency, SEE) und die Stromverfügbarkeit (Power Availability, PAV) des Standorts, während gleichzeitig die kohlenstoffintensive Energie des Netzwerks (Network Carbon Intensity Energy, NCIe) reduziert wird. Die Architektur bietet drei besondere Merkmale:Widerstandsfähig: Huawei integriert drahtlose Netzwerke und Netzwerke von Stromversorgungsanlagen an Standorten, um Synergien zwischen Stromnetzen, Stromquellen und Speichern sowie zwischen Speichern und Lasten zu nutzen und während des gesamten Prozesses widerstandsfähige Anlagen zu errichten.Grün:Modernste Technologien wie Hochspannungs-Reihenschaltung, Optimierer, intelligente Algorithmen und Lichtbogenfehler-Schutzschalter (Arc Fault Circuit Interrupters, AFCIs) sowie Schnellabschaltvorrichtungen (Rapid Shutdown Devices, RSDs) können eingesetzt werden, um grüne Standorte zu errichten und die Monetarisierung grüner Energie zu beschleunigen.Zuverlässig: Huawei ist der Ansicht, dass qualitativ hochwertige und sichere Lithiumbatterien das wichtigste Kriterium sein sollten, um eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten.RASTM: Richtlinien für den Bau von KI-RechenzentrenVon der allgemeinen Datenverarbeitung bis hin zur KI-Datenverarbeitung müssen Rechenzentren vier große Herausforderungen bewältigen: Zuverlässigkeit, Unsicherheit, schnelle Bereitstellung und hoher Energiebedarf. Durch gemeinsame Innovationen mit globalen Kunden hat Huawei die KI-Richtlinie für den Bau von Rechenzentren RASTM entwickelt:Zuverlässig: Da der Wert von KI-Anlagen stark ansteigt, wird die Zuverlässigkeit zu einer großen Herausforderung. KI-Rechenzentren sollten eine verbesserte Architektur, Produkte, intelligentes Management und professionelle Dienstleistungen einsetzen, um die Zuverlässigkeit während ihres gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten.Agil:KI-Rechenzentren sollten agil sein und ein modulares Design sowie eine elektromechanische Entkopplung aufweisen, um flexibel auf unsichere Anforderungen reagieren zu können und eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen.Nachhaltig: Die Effizienz der Stromversorgung wird ein wichtiges Thema für Rechenzentren sein. Der Schwerpunkt der Verbesserung der Energieeffizienz wird sich von der Effizienz einzelner Geräte auf die Effizienz eines Parallelsystems und dann auf die großflächige Anwendung des Super-Economic-Control-Operation-(S-ECO)-Modus verlagern."Wir unterstützen das Konzept "Power for AI & AI for Power" (Energie für KI und KI für Energie) und werden kontinuierlich in technologische Innovationen investieren, um die tiefere Integration digitaler, intelligenter und kohlenstoffarmer Technologien zu fördern und widerstandsfähige, umweltfreundliche und zuverlässige IKT-Einrichtungen zu schaffen, die Betreibern dabei helfen, sich von Energieverbrauchern zu Prosumern zu entwickeln", sagte He Bo.Die MWC Barcelona 2025 findet vom 3. bis 6. März in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen. Im Jahr 2025 wird die kommerzielle Einführung von 5G-Advanced beschleunigt werden, und KI wird den Netzbetreibern dabei helfen, ihr Geschäft, ihre Infrastruktur und ihren Betrieb umzugestalten. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um den Übergang zu einer intelligenten Welt zu beschleunigen.Weitere Informationen finden Sie unter: http://carrier-back.huawei.com/en/events/mwc2025