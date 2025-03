Bochum (ots) -UCI führt als erster Kinobetreiber in Deutschland das innovative BKCS Active Seating in seinem UCI Luxe Kino in den Potsdamer Bahnhofspassagen ein. ButtKicker, eine patentierte haptic feedback-Technologie, übersetzt den Sound im Saal in Sitzvibration und erzeugt so ein einzigartig immersives Filmerlebnis. Mit dem Vorverkaufsstart von MICKEY 17, dem neuen Meisterwerk von "Parasite"-Macher Bong Joon Hoo mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, können jetzt erste ButtKicker-Tickets erworben werden.Immersion - ein Begriff, der ursprünglich der Astronomie und Physik entstammt, wurde in den letzten Jahren zum Inbegriff des virtuellen Erlebens. Er beschreibt das "vollständige Eintauchen in eine virtuelle Umgebung". Für UCI ist ein Höchstmaß an Immersion in den letzten Jahren zum Maßstab und Ziel aller Innovation geworden, um seinen Gästen fortlaufend das bestmögliche Kinoerlebnis zu bieten. Mit der Einführung von ButtKicker geht UCI nun einen weiteren großen Schritt in diese Richtung und führt zunächst in seinem UCI Luxe Potsdam als erster Kinobetreiber in Deutschland überhaupt das sogenannte BKCS Active Seating ein.Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe & Northern Europe zu dieser Neuerung: "UCI zeichnet sich als Kinobetreiber von jeher durch seine Innovationen und seinen Pioniergeist aus. Mit der Einführung von ButtKicker bieten wir unseren Gästen als erster Kinobetreiber in Deutschland wieder eine neue Erlebnisdimension an, die nicht nur das Kinoerlebnis intensiviert, sondern auch einfach Spaß macht. Seit über 20 Jahren liefert ButtKicker innovative Lösungen für Gaming, Musik und sogar Flugsimulatoren. Wir denken, es ist an der Zeit, dass unsere Gäste bei UCI auch einen "Extra-Kino-Kick" bekommen."ButtKicker ist eine patentierte "haptic feedback"-Technologie, die den bestehenden Sound des Films nutzt und diese Impulse in Sitzvibrationen umwandelt. Ausgewählte Reihen der elektrisch verstellbaren Recliner-Sessel im UCI Luxe Potsdam werden zu diesem Zweck mit der BKCSTechnologie ausgestattet und upgegraded. Das Sounderlebnis wird so zur physischen Erfahrung und steigert die Erlebnisintensität maßgeblich, ohne die Lautstärke des Films zu erhöhen.Ein wesentlich größerer Niederfrequenzbereich von 5 bis 200 Hertz als bei vergleichbaren haptischen Systemen sowie eine präzise Soundumwandlung ohne resonante Frequenzspitzen oder Hot Spots sorgen für eine zusätzliche Erlebnisdimension, die sich perfekt in das Kinoerlebnis einfügt und die Immersion steigert, ohne sie zu stören. So kann der Gast das Leinwandgeschehen hören, sehen, spüren und ganz Teil des Films werden. Mit dem Vorverkaufsstart von Bong Joon Hos MICKEY 17 sind jetzt erste Tickets für ButtKickerSitze im UCI Luxe Potsdam erhältlich.Pressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-93719-29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5984726