Bitcoin erreicht wieder 90.000 US-Dollar: Kiyosaki nennt Verkäufer "Verlierer"

Die wertvollste Kryptowährung der Welt erlebte volatile Handelstage. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang unter 80.000 US-Dollar konnte sich Bitcoin nun wieder deutlich erholen und notiert 5 Prozent höher als noch vor 24 Stunden. Der Bestseller-Autor Robert Kiyosaki äußert sich klar gegen Bitcoin-Verkäufer und betont die Bedeutung des richtigen Mindsets für erfolgreiche Krypto-Investments auch im Jahr 2025.

Kiyosaki kritisiert emotionsgetriebene Verkäufe

In einem Post auf X vom 6. März 2025 bezeichnet Robert Kiyosaki Menschen, die Bitcoin während des letzten Kurssturzes verkauft haben, als "Verlierer". Er führt an, dass emotionsgetriebene Entscheidungen viele Händler aus dem Markt gedrängt haben. Dabei verweist er besonders auf die Bedeutung der politischen Situation unter US-Präsident Donald Trump, den er als "richtigen Präsidenten zur richtigen Zeit" beschreibt, der die Bedeutung von Bitcoin verstehe.

Kiyosaki argumentiert, dass die USA möglicherweise bald selbst Bitcoin akkumulieren könnten. Gerüchten zufolge könnten bereits Ende der Woche Neuigkeiten zu einer möglichen Bitcoin-Reserve in den USA bekannt werden. Für Kiyosaki markiert dies einen Wendepunkt: Während die Verkäufer als Verlierer zurückbleiben würden, könnten jene, die in der Krise Bitcoin gekauft haben, erheblich profitieren. Er selbst habe ebenfalls mehr Bitcoin erworben und bleibt in seiner Prognose bullisch.

BTCBULL Token: Letzte Chance im Presale

Der BTCBULL Token könnte für risikofreudige Investoren im März 2025 eine interessante Option darstellen. Im Gegensatz zu vielen Meme-Coins, die rein auf Hype basieren, verbindet BTCBULL den Token mit einem Bitcoin-basierten Belohnungssystem. Halter erhalten regelmäßig BTC-Ausschüttungen, die an bestimmte Preisniveaus geknüpft sind, was eine enge Kopplung an die Wertentwicklung von Bitcoin schafft.

Das Projekt implementiert zudem eine deflationäre Strategie durch Token-Burns, die vom Bitcoin-Preis abhängen. Während Bitcoin durch das Halving alle vier Jahre seine Inflationsrate senkt, verstärkt BTCBULL diesen Effekt durch fortlaufende Reduzierung der umlaufenden Token. Mit über 3,25 Millionen US-Dollar investiertem Kapital in wenigen Tagen und einer attraktiven Staking-Rendite von etwa 140 Prozent APY bietet der Presale frühzeitigen Investoren reduzierte Einstiegspreise, wobei der Preis bereits morgen wieder steigen könnte.

