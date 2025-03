Eine Pflichtveranstaltung, bei der 13.000 Kaffeefachleute, Enthusiasten und Innovatoren aus aller Welt zusammenkommen

GENF, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 6. März 2025 / Nach den äußerst erfolgreichen Ausstellungen World of Coffee Dubai, Specialty Coffee Expo (ausverkaufte Ausstellungsfläche) und World of Coffee Jakarta (ausverkaufte Ausstellungsfläche) bietet https://pr.report/7yis 2025 die letzte Möglichkeit für Unternehmen, bei einer Fachmesse der Specialty Coffee Association (SCA) im Zyklus 2024-2025 auszustellen. Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung wird von 26. bis 28. Juni 2025 in der Palexpo SA in Genf (Schweiz) über die Bühne gehen und 13.000 internationale Kaffeeexperten aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette für Spezialitätenkaffee - von Produzenten bis hin zu Führungskräften großer, multinationaler Unternehmen - begrüßen.

"World of Coffee Europe befindet sich aktuell in einer bemerkenswerten Wachstumsphase, mit steigenden Besucherzahlen und einer wachsenden Zahl von Ausstellern und Sponsoren, die den immensen Wert des persönlichen Kontakts erkannt haben", so Yannis Apostolopoulos, CEO der Specialty Coffee Association. "Die Schweiz ist die Heimat einiger der innovativsten Unternehmen der Welt und hat sich zu einem Epizentrum für Studien, Innovationen, Technologien und Geschäfte rund um den Spezialitätenkaffee entwickelt. World of Coffee Geneva ist die einzige europäische Veranstaltung, die sich der Stärkung und Bereicherung der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette für Spezialitätenkaffee verschrieben hat. Wir laden Unternehmen, die unsere Mission 'Make Coffee Better' mittragen, ein, sich uns anzuschließen."

World of Coffee Geneva ist die größte europäische Veranstaltung, die sich an Experten für Spezialitätenkaffee richtet. Sie bietet unvergleichliche Möglichkeiten, einem Publikum aus Einkäufern, Röstern und Branchenführern die eigenen Produkte und Innovationen zu präsentieren, Glaubwürdigkeit aufzubauen, den Bekanntheitsgrad einer Marke bei mehr als 13.000 internationalen Teilnehmern zu steigern, Geschäftsbeziehungen mit wichtigen Entscheidungsträgern der Kaffeebranche zu stärken und in direkten Austausch mit hochwertigen Kunden zu treten. Schließlich planen 25 % der Besucher Investitionen im Wert von über 1 Million Dollar.

Stolze Unterstützer dieser Veranstaltung sind folgende führende Sponsoren:

- Host Sponsor: BWT water+more

- Platinum Sponsor: Barista Attitude

- Diamond Sponsor: Nestlé Professional

- Gold Sponsor: Alpro

- Darüber hinaus wird Café de Colombia Kolumbien als Portrait Country, als Land des Kaffees mit exklusiven kulturellen Aktivitäten und dem Erlebnis eines Pop-up-Cafés, vorstellen.

Die Teilnehmer, von denen viele zu den Vorreitern der Branche gehören, werden sich mit wichtigen Akteuren aus der Schweizer Kaffeebranche sowie globalen Innovatoren austauschen, zu denen neben vielen anderen renommierten Unternehmen auch Nestlé Professional, Blaser Trading, Danstar, Eversys, Fonte Drinks, Thermoplan, Animo, Rex Royal, EC Success Food Sàrl, Ferrum Analytics, Gilda Kaffeemaschinen AG, HACO Ltd., Hamburg Coffee Company (HACOFO), La Dame de Café, Oatly, Olympia Express, Seb Professional, Sucafina, System-Partikel-Technik Sympatec GmbH, Swiss Trading Solutions, Voghera Coffee, Volcafe, WIPF AG und ZURIGA zählen.

Einer der pulsierendsten Ausstellungsbereiche der Messe, die Roaster Villages, bietet kleinen und aufstrebenden Röstereien eine einzigartige Plattform, um mit den Besuchern in Kontakt zu treten, Kaffeespezialitäten zu präsentieren und neue Großhandelskunden sowie potenzielle Markenpartner zu gewinnen. Dieser energiegeladene Messebereich fördert die Innovation, die Zusammenarbeit und die Sichtbarkeit unter Kaffeefachleuten. Darüber hinaus können Aussteller und Teilnehmer am Roaster Village die Besucher durch exklusive Erlebnisse wie die "Cupping Rooms" einbinden. Dort können Produzenten, Vertriebsunternehmen, Röster und Großhändler ihre Kaffees in eigenen Ausstellungsbereichen den potenziellen Käufern und Händlern präsentieren.

Bei der World of Coffee Geneva 2025 wird die gesamte dynamische Kaffeerösterbranche vertreten sein. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem 17g Coffee, 2:AM, A Planter's Daughter, ANÄNA COFFEE FOOD, BB Coffee Company GmbH, Bean In Progress Coffee Roasters, Benesso Coffee, Boreal Coffee Roasters Sarl, CAFE GRANJA LA ESPERANZA SACI, Capadócia Coffees Comercio de Cafes Especiais LTDA, Clearpath Coffee, Cloud Picker, COFFEE BIRD LIMITED, COFFEE PIRATES, About Coffee GmbH, COFFEE REPUBLIC S.A., Coffee Roasting Man, Cofinet, Corde Coffee Sarl, CTS GROUP SRL, Dabov, Daterra Coffee, Dimitri's Coffee, DRIP COFFEE GMBH, DROPSHOT, Fazendas Dutra, Four Hundred (MG) Coffee Roastery, Hacienda La Esmeralda, Haskos- Caffe' Luigi Ltd., Herz & Son GmbH, HORACE CAFE, INCONEXUS SAS, Istmo Producers Collective GmbH, JNP Coffee, KÁVOHOLIK s. r. o., KROSS COFFEE ROASTERS, Lykke Coffee Farms, Mae Coffee, Mare Terra Coffee, Miro Coffee, Monte Alegre Coffees, Noordpoort Coffee BV, Ocafi, Ojo de Café, Ojo GmbH, Omwani Coffee Company LTD, ORIOLI COFFEE LDA, Plotcoffee GmbH, Prana Chai Europe GmbH, Primrose Specialty Coffee, Recanto Farm, Rent a Barista GmbH, Sensorio Coffee Lab, Spojka Roastery s.r.o., Stoll Kaffee AG, Stow Coffee Roasters, Taf Coffee, TERRES ET HOMMES, The Brick Coffee Roastery, The Coffee Board e.K und The Goodlife Coffee, um nur einige zu nennen.

"World of Coffee Geneva 2025 ist der ultimative Veranstaltungsort, um neue Produkte vorzustellen, mit wichtigen Käufern in Kontakt zu treten und zukunftsweisende Partnerschaften zu schließen. Dank dem direkten Austausch mit Tausenden von Branchenfachleuten, Medienvertretern und umsatzstarken Kunden, von denen 25 % Investitionen in Höhe von über 1 Million Dollar planen, bietet diese Veranstaltung beispiellose Chancen für das Unternehmenswachstum", so Apostolopoulos weiter. "World of Coffee Geneva ist weit mehr als nur eine Geschäftsmesse. Sie ist ein Fest der Kaffeekultur, das Fachleute mit Begeisterung für Kaffeequalität, Nachhaltigkeit und Innovation vereint."

Zusätzlich zu der ausgedehnten Ausstellungsfläche mit über 450 ausstellenden Unternehmen können die Besucher an verschiedenen einzigartigen Aktivitäten, Wettbewerben und Bildungsangeboten teilnehmen, wie etwa:

- World Coffee Championships - World Latte Art Championship, World Coffee in Good Spirits Championship, World Cup Tasters Championship und Cezve/Ibrik Championship

- Best New Product Competition (Das beste neue Produkt wird gekürt)

- Coffee Design Awards

- Über 30 Cupping Sessions

- 2 Roaster Villages

- SCA Lecture Series (Vorträge) & Workshops

- Coffee Business Lounge

- Green Coffee Connect

Sie können sich ab sofort zur World of Coffee Geneva 2025 anmelden unter www.worldofcoffee.org. Frühbucherrabatte gelten noch bis 31. März 2025. SCA-Mitglieder erhalten bei der Anmeldung exklusive Vergünstigungen.

Möchten Sie Aussteller oder Sponsor werden? Das Platzangebot ist begrenzt und frühere Veranstaltungen waren ausverkauft. Nutzen Sie diese Chance, um mit über 13.000 Kaffeespezialisten in Kontakt zu treten. Frau Margaret Andreucetti hilft Ihnen gerne weiter unter margareta@sca.coffee oder sponsorships@sca.coffee. Einen Live-Zugang zum Ausstellungsplan finden Sie hier.

Die Specialty Coffee Association (SCA) ist die größte internationale Kaffeehändlervereinigung, die sich für die Verbesserung des Kaffees einsetzt, indem sie eine globale Community von Kaffeeenthusiasten fördert und Initiativen unterstützt, die den Spezialitätenkaffee zu einer florierenden, sozial gerechten und nachhaltigen Branche machen. Über die Zusammenarbeit und fortschrittliche Ansätze unterstützt die SCA die Branche mit Forschung, Standards, Bildungsangeboten und Veranstaltungen. Die SCA engagiert sich weltweit für die Verbesserung der Qualitätsstandards für Kaffee und ist die Verbindungsstelle für eine wachsende globale Community.

Wenn Sie Sponsor und Unterstützer von World of Coffee und der laufenden Aktivitäten der SCA werden wollen, kontaktieren Sie uns unter sponsorships@sca.coffee. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sca.coffee oder folgen Sie uns auf Social Media: @specialtycoffeeassociation.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Amy Riemer, Communications Director

978-502-4895 (Mobil)

amy@riemercommunications.com

QUELLE: World of Coffee

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78796Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78796&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19079511-world-of-coffee-geneva-2025-26-28-juni-buehne-450-spezialitaetenkaffeemarken-innovationen-moderne-technologien