Bremen/Krakau (ots) -Ob bei Verhandlungen mit internationalen Geschäftspartnern oder beim Kochkurs im Ausland: Vasco Translator E1 macht die Kommunikation in fremden Sprachen zum faszinierenden Erlebnis. Denn das neuartige Produkt von Vasco Electronics, dem europäischen Marktführer für Übersetzungsgeräte, sitzt direkt am Ohr. Es erkennt bis zu 64 Sprachen und spricht die Übersetzung automatisch ins Ohr des Nutzers. Dadurch ermöglicht Vasco Translator E1 besonders natürliche Unterhaltungen, denn die Hände bleiben frei und der Blick auf ein Display entfällt."Vasco Translator E1 ist intuitiv und bequem und erlaubt nahtlos übersetzte Gespräche in Echtzeit", betont Maciej Góralski, CEO von Vasco Electronics.Das innovative Design der Ohrhörer ist das Ergebnis aufwändiger Forschungsstudien. Es sorgt für einen sicheren, bequemen Halt an jedem Ohr und macht Vasco Translator E1 zum ersten 100% hygienischen Übersetzer fürs Ohr. Denn die Ohrhörer sitzen nicht in der Ohrmuschel, sondern außen am Ohr. Kein Bauteil berührt das Innere des Ohrs.Jedes Vasco Translator E1 Set enthält zwei Ohrhörer für das rechte Ohr; einen kann man selbst nutzen und den anderen an den Gesprächspartner weiterreichen. Insgesamt können sich bis zu zehn Personen per Ohrhörer am Gespräch beteiligen - und dabei zehn verschiedene Sprachen sprechen. Damit ist Vasco Translator E1 nicht nur der hygienischste, sondern auch der leistungsfähigste Übersetzer fürs Ohr.Vasco Translator E1 (https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-e1) bietet dieselbe hohe Übersetzungsqualität wie die mehrfach ausgezeichneten Sprachcomputer (https://vasco-electronics.de/translator/) von Vasco. Denn auch die neuen Übersetzungskopfhörer basieren auf mehr als zehn verschiedenen KI-Technologien.Die Übersetzer fürs Ohr funktionieren sowohl mit einem Smartphone als auch in Kombination mit dem Vasco Translator V4 Sprachcomputer (https://vasco-electronics.de/translator/v4-blackonyx-e1). Für die Nutzung mit einem Smartphone kann die Vasco Connect App kostenlos aus dem App Store oder aus dem Play Store geladen werden.Vasco Translator E1 wird unter höchsten Qualitätsstandards in Europa produziert und ist ab sofort auf der deutschen Website des Herstellers Vasco Electronics (https://vasco-electronics.de/) erhältlich.Pressekontakt:Vasco ElectronicsTelefon: +49 (0)641 20 10 94 51E-Mail: presse@vasco-electronics.dehttps://vasco-electronics.deOriginal-Content von: Vasco Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139981/5984768