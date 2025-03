Nürnberg (ots) -- Mehr als ein Dach über dem Kopf: immowelt stärkt Markenkern als erfolgreiches Immobilienportal mit emotionaler Botschaft- Neuer Markenclaim "immowelt. Wo das Leben zuhause ist." rückt Immobilien als Lebensräume in den Fokus- Erstmalig gemeinsame Kampagne mit Immobilienportalen in Frankreich und Belgien- Breiter Medienmix: Botschaft erreicht Menschen ganzjährig über TV-, Streaming-, Online-, Social-Media- und PrintkanäleImmobilien begleiten uns ein Leben lang: Ob die erste Wohnung, das Zusammenziehen mit dem Partner oder das Eigenheim für die ganze Familie. In unterschiedlichen Lebensphasen suchen und finden Menschen Immobilien, die zu ihren Lebensumständen passen. Mit dem neuen Markenclaim "immowelt. Wo das Leben zuhause ist." unterstreicht immowelt die Mission, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen optimal beim Finden des perfekten Zuhauses zu unterstützen und begleiten. Die emotionale Markenbotschaft rückt das Zuhause als zentralen Ort des Lebens in den Fokus."Eine Immobilie ist mehr als vier Wände und ein Dach - sie ist der Ort, an dem unser Leben stattfindet", erklärt Mirjam Aardoom, Vice President Brand & Communication bei der AVIV Group. "immowelt hilft Menschen, für jede Lebensphase die richtige Immobilie zu finden. Wir sind der zuverlässige Begleiter auf der spannendsten Reise überhaupt: dem Leben. Egal welche Wendungen das Leben nimmt, wir sind der verlässliche Partner für alle Immobilienthemen. Mit dieser emotionalen Botschaft stärken wir in einer crossmedialen Kampagne den Markenkern unserer erfolgreichen Portale."Mit immowelt spielerisch durch die Welt der Immobilien tanzenHerzstück der Kampagne ist der Werbespot um Protagonistin Emma. Von der ersten eigenen Wohnung bis zum Familienheim begleiten wir sie auf spielerische Art durchs Leben, von einer Immobilie zur nächsten. Konstante und steter Begleiter dabei ist die immowelt App, die sie in allen Immobilienfragen zuverlässig unterstützt: Ob automatisierter Suchauftrag für eine neue Wohnung oder Preisschätzung für eine Immobilie - die preisgekrönte* App von immowelt hilft Emma dabei, alle Immobilienfragen des Lebens tänzerisch leicht zu meistern. Der Spot veranschaulicht, wie sich unser Leben und unser Zuhause gemeinsam weiterentwickeln. Neue Räume werden buchstäblich auf alte gestapelt.Erste transeuropäisch entwickelte Kampagne von immoweltErstmals in der Geschichte von immowelt wurde die komplette Kampagne dabei von Beginn an in länderübergreifender Zusammenarbeit innerhalb der AVIV Group entwickelt, zu der neben immowelt unter anderem die Immobilienportale SeLoger aus Frankreich und Immoweb aus Belgien gehören. Die Idee, Konzeption und Umsetzung der Markenkampagne finden dabei in länderübergreifender Kooperation statt. Die Werbemittel und Markenbotschaften kommen übersetzt und an die dortigen Markenauftritte angepasst in Deutschland, Frankreich und Belgien zum Einsatz.Realisiert wurde die Kampagne von der international tätigen Agentur Monks mit Hauptsitz in den Niederlanden. "Ein Haus ist so viel mehr als nur die Quadratmeterzahl und die Anzahl der Bäder - es geht um das Leben, das man darin führt. Ob es sich um die Besetzung, die Regie, die Musik oder die kreativen Entscheidungen handelt, alles wurde so konzipiert, dass es die Emotionen des täglichen Lebens widerspiegelt und gleichzeitig Dynamik und Modernität verleiht. Wir wollten eine Kampagne, die im Herzen des Lebens angesiedelt ist", erklärt Niels de Wit, Executive Creative Director von Monks. "Aus diesem Grund haben wir uns für die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Lieven Van Baelen entschieden, dessen kinematografischer Ansatz uns Bilder liefert, die nicht werblich, sondern fotografisch sind und uns Authentizität und Qualität garantieren."Die Kampagne wird ab sofort über zahlreiche Kanäle hinweg breit gestreut und sorgt so in den kommenden Monaten für eine kontinuierliche und weitreichende Verbreitung der Markenbotschaft "immowelt. Wo das Leben zuhause ist." Im TV ist immowelt ab dem 10. März nicht nur zu den besten Sendezeiten auf TV-Sendern wie Pro Sieben, Sat. 1, RTL, RTL 2, Kabel 1, VOX, Comedy Central und Sky präsent, sondern auch auf Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video, RTL+ und Joyn vertreten. Zusätzlich werden reichweitenstarke Online-Portale wie Spiegel.de, Welt.de und BILD.de das ganze Jahr über bespielt. Auch auf Social-Media-Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook und TikTok ist die Marke sichtbar. Abgerundet wird der mediale Mix durch regelmäßige Printanzeigen in renommierten Wirtschaftstiteln wie dem Handelsblatt und der WirtschaftsWoche.Den Spot zur neuen immowelt Markenkampagne finden Sie hier auf YouTube. Managing director: Piet DerriksVP Brand & Communication: Mirjam AardoomBrand & Design Director: Agathe WeilBrand Manager: Claudia HübnerDesign Manager: Joséphine HakimAgentur: Monks Executive TeamExecutive Creative Director: Niels de WitAssociate Creative Director: Radha PleijsantSenior Creative: Purva MichaelsIntegrated Producer: Luz BanosPost producer: Paulina LegodzinskaBusiness Director: Alexander de HaasEditors: Dylan Haigh, Liam Hawe und Suive PahrtSFX: Andres GrossoFilm producer: Nour Rustom und Caroline van KempenCZAR producer: Marius van de WeerdCZAR director: Lieven van Baelen 