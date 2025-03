NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Outperform" belassen. Dank starker Umsätze habe die Fluggesellschaft beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alexander Irving in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick sorge trotz Zöllen und Steuern für Zuversicht./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400J770