Hamburg (ots) -Die Pfefferkörner sind mit neuen Abenteuern zurück. Ab dem 15. März startet die neue Staffel der beliebten Kinderserie im Ersten. Einen Tag zuvor sind die Folgen bereits in der ARD Mediathek und auf KiKa.de abrufbar. Wer bis dahin nicht warten kann: Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel sind in der Hörspielfassung schon ab dem 7. März in der ARD Audiothek abrufbar.Die Pfefferkörner gehen auf akustische VerbrecherjagdDie neue Staffel von "Die Pfefferkörner - Die Fälle als Hörspiel" geht mit insgesamt 13 neuen Folgen an den Start. Die fünf Nachwuchs-Detektive der 13. Generation Jasina, Hakim, Amy, Moritz und Leo sowie Erzählerin Leonie Landa nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf aufregende Verbrecherjagden durch Hamburg. Gemeinsam mit Hund Pepper decken sie illegale Machenschaften auf - vom Fahrradschmuggel über Drogenhandel und Erpressung bis hin zu Immobilienbetrug.Das Hörspiel basiert auf den Folgen der erfolgreichen TV-Serie. Durch Original-Dialoge, Geräusche und Musik werden die Szenen auch akustisch zu einem spannenden Hörerlebnis. Autor des Hörspiels ist Sebastian Stuertz. Die neue Staffel ist ab dem 7. März in der ARD Audiothek abrufbar. Den Abschluss der Staffel bilden die ersten beiden Folgen der 21. TV-Staffel, die eine Woche später im Ersten ausgestrahlt wird.Neue knifflige Fälle für die PfefferkörnerDie Nachwuchsdetektive stehen auch in der neuen Staffel vor vielen kniffligen Fällen. Unter anderem decken sie, gemeinsam mit Hund Bagel, einen millionenschweren Kunstraub und Sabotage in der Feuerwache auf, verfolgen skrupellose Kupferdiebe und lösen mutig und mit viel Zivilcourage einen Fall von Cyber-Grooming.Die ersten beiden Folgen der 21. Staffel werden am 15.3. um 8.55 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die komplette Staffel ist bereits ab dem 14.3. in den Mediatheken von ARD und KiKa abrufbar. Darstellerinnen und Darsteller sind Sophia Grande, Mads Albatros, Melody Rose und Jan Friedrichsen. Abgelöst werden sie nach zwei Folgen von Josefine Maxima, Ida Carlo, Mathieu Noel, Tibet Held und Noah Lusander. Regie führten Philipp Scholz, Janco Christiansen, Hannah-Lisa Paul und Andrea Katzenberger.Die Pfefferkörner gelten als Hamburgs stärkste Antwort auf Gauner und Verbrecher und sind seit 1999 fester Bestandteil des ARD Familienprogramms. Die jungen Detektive haben ihr Hauptquartier in der Speicherstadt im Hafen. Von dort aus haben sie bislang 260 Fälle aufgeklärt."Die Pfefferkörner" ist eine ARD Gemeinschaftsproduktion unter Federführung des NDR, produziert von der Letterbox Filmproduktion in Hamburg.