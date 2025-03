Die State Street Corporation (NYSE: STT) gab heute die erfolgreiche Aufnahme von River Global als Kunden ihres neu eingeführten Transferagentur-Service in Großbritannien bekannt, unterstützt von ZILO, einem FinTech-Unternehmen, das auf globale Software für Vermögensverwaltung spezialisiert ist.

State Street beteiligte sich im Januar 2024 an der Serie-A-Finanzierungsrunde von ZILO, eine Entscheidung, die auf dem Fokus von State Street auf den Bedarf an modernen digitalen Lösungen zur Verbesserung der Kosteneffizienz und operativen Effizienz in der Investment-Management-Branche beruht.

Donna Milrod, Global Head of Product bei State Street, sagte: "Wir freuen uns, River Global als unseren ersten Kunden bei unserem Wiedereintritt in den britischen Transferagenturmarkt begrüßen zu dürfen. Transferagenturen sind das Tor zu Investoren und Vertriebspartnern, und die Cloud-basierte und KI-gestützte Technologie von ZILO trägt dazu bei, Reibungsverluste im Vertriebsprozess erheblich zu reduzieren, indem sie eine überlegene Digital-First-Benutzererfahrung bietet und unser bestehendes Back-Office-Angebot ergänzt."

Alex Hoctor-Duncan, Chief Executive von River Global, sagte: "Wir freuen uns, mit State Street, unterstützt von ZILO, zusammengearbeitet zu haben, um die Dienstleistungserbringung für die Aktionäre unserer Fonds zu konsolidieren. Dadurch haben wir unser Angebot vereinfacht, unseren Kunden Kosteneinsparungen ermöglicht und unser gesamtes Serviceangebot verbessert. Die Zusammenarbeit mit den Teams von State Street und ZILO war eine Freude, sie haben sich als professionell und unterstützend erwiesen, und die Technologie, die ZILO einbringt, ist erstklassig."

Andy Wilson, stellvertretender CEO und Chief Commercial Officer bei ZILO, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass State Street, ein weltweit führender Anbieter von Investmentdienstleistungen, mit ZILO eine Partnerschaft eingegangen ist, um wieder in den britischen Markt für Transferagenturen einzusteigen und unsere transformative Technologie zu nutzen, um River Global einen digitalen First-Service zu bieten. Dies ist ein weiterer Beweis für den anhaltenden Erfolg und das Wachstum von ZILO in einer Branche, die mit veralteter Technologie zu kämpfen hat."

State Street nimmt eine führende Position in den wichtigsten grenzüberschreitenden Vertriebszentren ein und bietet institutionelle Transferagenturdienste in 14 Märkten an.

Über die State Street Corporation

Die State Street Corporation (NYSE: STT) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, darunter Investment-Servicing, Investment-Management sowie Investment-Research und -Handel. Mit einem verwahrten und/oder verwalteten Vermögen von 46,6 Billionen US-Dollar und einem verwalteten Vermögen von 4,7 Billionen US-Dollar* (Stand: 31. Dezember 2024) ist State Street weltweit in mehr als 100 geografischen Märkten tätig und beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von State Street unter www.statestreet.com.

*Das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2024 umfasst Vermögenswerte in Höhe von ca. 82 Milliarden US-Dollar in Bezug auf SPDR-Produkte, für die State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) ausschließlich als Vertriebsstelle fungiert. SSGA FD und State Street Global Advisors sind verbundene Unternehmen.

