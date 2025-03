Auf einem Fachkongress in Krakau hat der deutsche Radiopharma-Spezialist ITM weitere vielversprechende Daten zu seinem führenden Prüfpräparat ITM-11 zur Behandlung von Gastro-Entero-Pankreatischen Neuroendokrinen Tumoren (GEP-NETs) vorgestellt. Das Unternehmen bekräftigt seine Pläne, noch in diesem Jahr einen Zulassungsantrag in den USA einzureichen.ITM konnte den primären Endpunkt der sogenannten "COMPETE"-Studie erreichen, in dem ein klinisch relevanter und statistisch signifikanter Vorteil beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...