Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Montag, 10. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Blumenbrosche, einen Reisesekretär, ein Platinarmband, ein Gemälde von Carl Plückebaum und einen Schaukelautomaten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 11. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Bronze-Rehkitz, ein Verkehrsstempelset, eine Goldbrosche, einen Bierkrug von Quidenus, Designerlampen und einen Koffer mit Silberbesteck.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 12. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Goldarmband, einen Vertreterkoffer für Schokolade, ein Gemälde mit dem Titel "Le Couteau", eine Schränkzange und einen Ring mit Turmalin.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.