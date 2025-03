Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union und insbesondere Deutschland stehen vor einer radikalen Wende in der Finanzpolitik, die in einen historisch einmaligen Schuldenrausch münden wird, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Auslöser dafür sei der Weckruf von US-Präsident Donald Trump gewesen, der Europa zu einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben zwinge. Da diese Ausgaben nicht aus dem ordentlichen Staatshaushalt finanziert werden könnten und die Notenpresse der Europäischen Zentralbank (EZB) vorerst noch nicht in Gang gesetzt werden könne, bleibe als einzige Möglichkeit, die Verschuldungsschleusen voll zu öffnen. Diese Gelegenheit werde zudem geschickt genutzt, um neben Rüstungsausgaben in einem Zug auch seit langem fällige Infrastrukturprojekte zu realisieren. Das gelte nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Mehrheit der Staaten der Europäischen Union. ...

