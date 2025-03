Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die zweite Amtszeit von Donald Trump stellt eine große Herausforderung für alle Märkte weltweit dar, so Thomas Meyer, Country Head Germany für DPAM.Die Ungewissheit sei hoch. Für Anleger könne es sich in diesem Umfeld lohnen, mit ihrem Portfolio breit aufgestellt zu sein. Das schließe Anleihen in den Schwellenländern mit ein. Generell müssten man Schwellenländer höher gewichten als in den klassischen Indices, wolle man ihrer gewachsenen Bedeutung für die Weltwirtschaft gerecht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...