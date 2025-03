Hannover (www.anleihencheck.de) - CDU, CSU und SPD haben sich auf ein großes Finanzierungspaket für Verteidigung und Investitionen sowie Änderungen an der Schuldenregel in Artikel 115 Grundgesetz geeinigt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das Gesamtpaket sehe die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von EUR 500 Mrd. für Investitionen in den nächsten zehn Jahren vor. Zudem solle für die Anrechnung von Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt auf die Schuldenregel eine Obergrenze von 1,0% vom BIP eingezogen werden. Die Länder sollten mehr Kreditmöglichkeiten (0,35% v. BIP) erhalten und die Schuldenregel bis Ende 25 überarbeitet werden. "Whatever it takes", "Bazooka" - Die Vokabeln aus der Eurokrise vor zehn Jahren seien zurück, würden jedoch nun einen grundlegenden Wandel in der deutschen Fiskalpolitik zugunsten von Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur beschreiben. ...

