NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen für 2024 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Anlagenherstellers deckten sich im Großen und Ganzen mit den Erwartungen, schrieb Analyst Philippe Lorrain am Donnerstag. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei etwas mau, das dürfte in der Telefonkonferenz voraussichtlich thematisiert werden./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005565204