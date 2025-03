FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Nach einem starken Schlussquartal 2024 klinge der Ausblick auf dieses Jahr zuversichtlich, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Auch nach dem Kursanstieg in diesem Jahr hätten die Papiere noch Aufwärtspotenzial, und das trotz einer erhöhten Verschuldung der Fluggesellschaft./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400J770