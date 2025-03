München (ots) -- Verleihung des "Top Company"-Siegels für die Münchener Hypothekenbank- kununu-Score: 4,0 sowie 77 Prozent WeiterempfehlungsrateAuszeichnung für die Münchener Hypothekenbank: Mit einem Score von 4,0 und eine Weiterempfehlungsrate von 77 Prozent platziert sich die Bank als einer der führenden Arbeitgeber in der Kreditwirtschaft auf der Bewertungsplattform kununu. Die Bank gilt damit als "Top Company" 2025.Ausgewertet wurden im Vorfeld die unabhängigen Bewertungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank. Insgesamt arbeiten über 700 Beschäftigte aus 31 Nationen bei der Münchener Hypothekenbank. Branchenübergreifend zeichnet die Plattform laut eigenen Angaben circa fünf Prozent der Unternehmen jährlich aus.Andrea Koch, Personalleiterin Münchener Hypothekenbank: "Wir freuen uns über die Auszeichnung als 'Top Company'. Es zeigt uns, dass wir als renommierter Arbeitgeber in der Kreditwirtschaft für ein motivierendes Umfeld stehen und sendet ein Signal an Talente, die sich auf unsere offenen Stellen bewerben möchten. Als modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen legen wir großen Wert auf Vielfalt, Engagement und Nachhaltigkeit."Die Auszeichnung gilt für das Jahr 2025. Stellenangebote und weitere Informationen über die Bank als Arbeitgeber finden Sie unter: karriere.mhb.de.Pressekontakt:Dr. Benno-Eide SiebsPressesprecherAbteilungsdirektor Kommunikation und MarketingStabMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-2020Benno-Eide.Siebs@mhb.deKonstantin LouisoderStellvertretender PressesprecherKommunikation und MarketingStabMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. + 49 89 5387-2022Konstantin.Louisoder@mhb.deOriginal-Content von: Münchener Hypothekenbank eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65861/5984933