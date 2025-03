© Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Europas größter Online-Modehändler Zalando peilt mit starken Wachstumszahlen und der About-You-Übernahme den nächsten großen Erfolg an - kann das Unternehmen der China-Konkurrenz standhalten?Europas größter Online-Modehändler Zalando sieht sich trotz wachsender Konkurrenz aus China auf Erfolgskurs. Die geplante Übernahme von About You und strategische Investitionen sollen das Geschäft weiter ankurbeln. Der im DAX notierte Online-Modehändler Zalando will 2025 deutlich zulegen und sieht sich gut gerüstet, um den steigenden Wettbewerb aus China zu meistern. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll der Umsatz im laufenden Jahr um vier bis neun Prozent wachsen - und das ohne die …