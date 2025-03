Im Februar 2025 schockte der bislang größte Krypto-Raub der Geschichte die Fangemeinde: Kriminelle haben der Kryptobörse Bybit Ethereum-Einheiten im Wert von 1,5 Milliarden Dollar entwendet. Laut Bybit gelang es den Hackern, in eine Transaktion zwischen zwei Wallets, also zwei Speicherorten, einzugreifen. Somit konnten sie insgesamt 401.346 Einheiten Ethereum an einen bisher...

Den vollständigen Artikel lesen ...