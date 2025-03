Brüssel/Bonn (ots) -Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, fordert vor dem EU-Krisengipfel zur Ukraine in Brüssel im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Jetzt muss Europa gemeinsam handeln." Europa habe die Ressourcen, sich zu verteidigen, jetzt müssten die Beschlüsse gefasst werden. Es brauche "wieder Politikergenerationen, wie Helmut Kohl sie war, der den Euro eingeführt hat, um damit Europa zu stärken", so Weber. Die gleiche Kraft brauche man nun auch wieder, um Europa so stark zu machen, dass man Frieden sichern könne. Es sei richtig, gemeinsam zu investieren, aber man könne viel Steuergeld sparen, wenn man endlich gemeinsam beschaffen würde. Dies habe auch zur Folge, dass die Gelder nicht alle nach Amerika gingen, so Weber bei phoenix. Man müsse bei der Beschaffung nun europäisch denken.Im Hinblick auf den Vorstoß des französischen Präsidenten Macron, den nuklearen Schutzschirm auf Europa auszuweiten, freue er sich, dass Frankreich bereit sei, die "bisherige Definition von nationaler Souveränität zu europäisieren", so Weber. Es sei auch eine Chance, mit Großbritannien nach dem Brexit wieder Brücken zu bauen und eine gemeinsame Verteidigungsstruktur aufzubauen. Was man jetzt brauche, sei "groß" zu denken, "wir müssen den Willen zeigen, aufzutreten und wir müssen die Kraft haben, es auch umzusetzen", so der EVP-Vorsitzende bei phoenix.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5985078