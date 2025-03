HANNOVER (dpa-AFX) - Nach einer Explosion beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist die Feuerwehr in Hannover zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Sieben Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht, die Feuerwehr geht von einigen Leichtverletzten aus, wie eine Sprecherin vor Ort der dpa mitteilte. Anwohner berichteten demnach, dass es einen lauten Knall gegeben habe. Was genau die Explosion auslöste, war zunächst unklar.

Auf Bildern waren gesplitterte Fensterscheiben in der sechsten Etage des Gebäudes zu sehen. Auch Fassadenteile sind herausgebrochen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort demnach mit zwei Drehleitern ab. Die anliegende, mit Glassplittern bedeckte Straße ist voll gesperrt. Wegen der möglichen hohen Anzahl an Verletzten hatte die Feuerwehr zunächst einen sogenannten Massenanfall an Verletzten ausgelöst - ging also von zahlreichen Verletzten aus./xma/DP/mis