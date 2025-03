NÜRNBERG (dpa-AFX) - Erstmals seit Ende 2022 ist die Zahl der offenen Arbeitsstellen in Deutschland einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge wieder gestiegen. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres seien 1,4 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland unbesetzt gewesen, teilte das Institut in Nürnberg mit. Das sind zehn Prozent oder 124.100 Stellen mehr als im dritten Quartal 2024. Allerdings sind es auch 321.300 weniger offene Stellen als im Schlussquartal des Jahres 2023.

1,14 Millionen der 1,4 Millionen Stellen sind in Westdeutschland unbesetzt, 260.700 im Osten. Vor allem kleinere Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten bekommen ihre Arbeitsplätze derzeit nicht besetzt. Gegenüber dem Vorquartal stieg die Zahl der offenen Stellen bei Kleinbetrieben um 18 Prozent, während sie bei großen Unternehmen um fünf Prozent sank.

Große Unsicherheit



Im vierten Quartal 2024 wie auch im Vorjahresquartal entfielen über 80 Prozent der offenen Stellen auf kleine und mittelgroße Betriebe. "Derzeit besteht eine hohe Unsicherheit am Arbeitsmarkt. Die Arbeitsnachfrage auf dem deutschen Arbeitsmarkt hängt zu einem großen Teil vom Arbeitskräftebedarf der vielen kleinen und mittleren Betriebe ab", sagte IAB-Forscher Alexander Kubis.

Die viermal pro Jahr vom IAB durchgeführte Stellenerhebung erfasst - anders als die monatliche Statistik der Bundesagentur für Arbeit - auch diejenigen Stellen, die der Bundesagentur von den Arbeitgebern nicht gemeldet werden. In der Monatsstatistik wird die Zahl der gemeldeten offenen Stellen derzeit mit 639.000 angegeben./dm/DP/nas